В США могут выбросить миллионы доз вакцины против COVID-19: истекает срок годности

В больницах накопилось огромное количество доз вакцины Johnson & Johnson, сроки годности которых истекают в июне.

В апреле власти США приостанавливали применение вакцины Johnson & Johnson из-за сообщений об опасности образования тромбов. Через 10 дней вакцинация была возобновлена, но доверие к этому препарату снизилось. Миллионы доз находятся в больницах, срок годности их истекает в июне. Очевидно, что их не успеют использовать, но решения, что с ними делать, до сих пор нет, пишет The Wall Street Journal.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), пациентам было введено чуть более половины из 21,4 млн поставленных доз вакцины J&J, в то время как у препаратов Moderna и Pfizer эта доля составляет 83%.

Многим странам сейчас очень не хватает вакцин, но способов поставить им излишки не существует, поскольку осталось очень мало времени.

Вакцина Johnson & Johnson предполагает один укол вместо двух, а хранить ее можно в обыкновенном холодильнике без заморозки.

J&J хранит дозы замороженными до отправки потребителям. После разморозки их можно хранить в холодильнике в течение трех месяцев. Компания сейчас изучает, можно ли продлить срок годности.

Вакцину Pfizer можно использовать в течение шести месяцев после изготовления, все это время она хранится замороженной. Вакцина Moderna может оставаться замороженной до шести месяцев, ее можно хранить в холодильнике в течение одного месяца.

По мнению экспертов, вакцины могут работать и после истечения срока годности, но этого никто не проверял. Вакцины против коронавируса нужно было как можно быстрее подавать на регистрацию, поэтому срок годности им поставили минимальный, заведомо безопасный.

Советник Белого дома по коронавирусу Энди Славитт во время брифинга 8 июня, отвечая на вопрос об истекающих дозах вакцины J&J, сказал, что штаты заказали дозы, которые "должны попасть в руки людей", и предложил губернаторам работать с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, которое рассматривает вопрос о том, могут ли дозы J&J иметь более длительный срок хранения.

Он добавил, что отозвать дозы, которые уже были отправлены в места вакцинации, для их возможного перераспределения будет сложно с материально-технической и юридической точек зрения.

Напомним, в июне и июле глобальный механизм COVAX получит недостаточное количество вакцин против коронавируса. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард.

Также известно, что из-за ситуации с коронавирусом в Индии дефицит вакцин в рамках COVAX может затянуться до октября 2021 года.