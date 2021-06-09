У США можуть викинути мільйони доз вакцини проти COVID-19: закінчується термін придатності

У лікарнях нагромадилася величезна кількість доз вакцини Johnson & Johnson, терміни придатності якої закінчуються в червні.

У квітні влада США призупиняла застосування вакцини Johnson & Johnson через повідомлення про небезпеку утворення тромбів. Через 10 днів вакцинація була відновлена, але довіра до цього препарату знизилася. Мільйони доз є в лікарнях, термін придатності їх закінчується в червні. Очевидно, що їх не встигнуть використати, але рішення, що з ними робити, досі немає, пише The Wall Street Journal.

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За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC), пацієнтам було введено трохи більше половини з 21,4 млн доз вакцини J & J, у той час як у препаратів Moderna і Pfizer ця частка становить 83%.

Багатьом країнам наразі дуже не вистачає вакцин, але способів поставити їм надлишки не існує, оскільки залишилося дуже мало часу.

Вакцина Johnson & Johnson передбачає один укол замість двох, а зберігати її можна у звичайному холодильнику без заморозки.

J & J зберігає дози замороженими до відправлення споживачам. Після розморожування їх можна зберігати в холодильнику протягом трьох місяців. Компанія зараз вивчає, чи можна продовжити термін придатності.

Вакцину Pfizer можна використовувати протягом шести місяців після виготовлення, увесь цей час вона зберігається замороженою. Вакцина Moderna може залишатися замороженою до шести місяців, її можна зберігати в холодильнику протягом одного місяця.

На думку експертів, вакцини можуть працювати і після закінчення терміну придатності, але цього ніхто не перевіряв. Вакцини проти коронавірусу потрібно було якомога швидше подавати на реєстрацію, тому термін придатності їм поставили мінімальний, свідомо безпечний.

Радник Білого дому з коронавірусу Енді Славітт під час брифінгу 8 червня, відповідаючи на запитання про закінчення доз вакцини J & J, сказав, що штати замовили дози, які "повинні потрапити в руки людей", і запропонував губернаторам працювати з Управлінням з контролю за продуктами і ліками США, яке розглядає питання про те, чи можуть дози J & J мати більш тривалий термін зберігання.

Він додав, що відкликати дози, які вже були відправлені в місця вакцинації, для їх можливого перерозподілу буде складно з матеріально-технічної та юридичної точок зору.

Нагадаємо, що в червні і липні глобальний механізм COVAX отримає недостатню кількість вакцин проти коронавірусу. Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Брюс Ейлвард.

Також відомо, що через ситуацію з коронавірусом в Індії дефіцит вакцин у рамках COVAX може затягнутися до жовтня 2021 року.