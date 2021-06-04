"Мы готовимся к провалу": ВОЗ заявила о нехватке вакцин от коронавируса

То, что богатые страны пообещали для программы COVAX около 150 млн доз вакцины, в глобальном масштабе проблемы не решит.

В июне и июле 2021 года глобальный механизм COVAX получит недостаточное количество вакцин от коронавируса.

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Об этом на брифинге в Женеве (Швейцария) заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Брюс Эйлвард, передает France 24.

По словам представителя организации, являющейся координатором COVAX, в рамках данного механизма уже было распределено между 129 государствами 80 млн доз вакцин от COVID-19.

Однако, это приблизительно на 200 миллионов доз меньше, чем планировалось ранее.

Эйлвард напомнил, что богатые страны обещали предоставить COVAX порядка 150 миллионов доз вакцины, кроме тех, которые механизм получает на собранные пожертвования, но это проблему не решит.

"Мы готовимся к провалу, если не получим дозы раньше. Мы до сих пор не на правильном пути: у нас недостаточно доз, чтобы заставить мир выйти из этой ситуации. Очень малое внимание уделяется периоду июнь-июль: это значит, что у нас здесь будет пробел", – сообщил представитель ВОЗ.

Также, указал Эйлвард, есть другая проблема, которая заключается в том, что для охвата вакцинацией не менее 30-40% населения планеты до конца года, необходимо провакцинировать еще 250 млн человек.

Причем, сделать это надо "с настоящего момента до конца сентября".

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что в скором времени в мире может появиться новый коронавирус. По его словам, механизма COVAX хватит лишь на 1% населения 125 стран мира.

Также известно, что из-за ситуации с коронавирусом в Индии дефицит вакцин в рамках COVAX может затянуться до октября 2021 года.

В ходе Глобального саммита по здравоохранению компании Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson рассказали о планах поставки своих вакцин в страны с низким уровнем доходов, согласно которым бедные страны получат от них до конца 2022 года 3,5 млрд доз вакцин.