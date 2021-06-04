"Ми готуємося до провалу": ВООЗ заявила про брак вакцин від коронавірусу

Те, що багаті країни пообіцяли для програми COVAX близько 150 млн доз вакцини, у глобальному масштабі проблеми не вирішить.

У червні і липні 2021 року глобальний механізм COVAX отримає недостатню кількість вакцин від коронавірусу.

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Про це на брифінгу в Женеві (Швейцарія) заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Брюс Ейлвард, передає France 24.

За словами представника організації, що є координатором COVAX, у межах даного механізму вже було розподілено між 129 державами 80 млн доз вакцин від COVID-19.

Однак, це приблизно на 200 мільйонів доз менше, ніж планувалося раніше.

Ейлвард нагадав, що багаті країни обіцяли надати COVAX близько 150 мільйонів доз вакцини, крім тих, які механізм отримує на зібрані пожертви, але це проблему не вирішить.

"Ми готуємося до провалу, якщо не отримаємо дози раніше. Ми досі не на правильному шляху: у нас недостатньо доз, щоб змусити світ вийти з цієї ситуації. Дуже мало уваги приділяється періоду червень-липень: це означає, що у нас тут буде пробіл", — повідомив представник ВООЗ.

Також, зазначив Ейлвард, є інша проблема, яка полягає у тому, що для охоплення вакцинацією не менше 30-40% населення планети до кінця року, необхідно вакцинувати ще 250 млн осіб.

До того ж, зробити це треба "з цього моменту до кінця вересня".

Раніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус попередив, що незабаром у світі може з'явитися новий коронавірус. За його словами, механізму COVAX вистачить лише на 1% населення 125 країн світу.

Також відомо, що через ситуацію з коронавірусом в Індії дефіцит вакцин у межах COVAX може затягнутися до жовтня 2021 року.

Під час Глобального саміту з охорони здоров'я компанії Pfizer, Moderna і Johnson&Johnson розповіли про плани постачання своїх вакцин в країни з низьким рівнем доходів, згідно з якими бідні країни отримають від них до кінця 2022 року 3,5 млрд доз вакцин.