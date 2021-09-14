В Україні можуть не встигнути використати вакцину AstraZeneca до кінця терміну придатності — KSE

Усього невикористаними наразі залишаються близько 3 мільйонів доз препарату. Держава може ухвалити рішення про передачу вакцини іншим країнам.

В Україні може зіпсуватися вакцина AztraZeneca, якщо темпи вакцинація не будуть посилені. Станом на 8 вересня в країні залишаються невикористаними близько 3 млн доз щеплення. Їх термін придатності закінчується в кінці жовтня-листопада. Про це в ході брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

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"З усіх завезених в Україну доз вакцини (AstraZeneca) використано 38%. (Проте) показовим є те, що з початку серпня в Україну поставили понад 3 мільйони доз вакцини. Цю вакцину Україна отримала в ролі гуманітарної допомоги, безкоштовно", — сказав Ганиченко.

За його словами, вакцинація AstraZeneca в Україні гранично низька — близько 10 тисяч доз на добу. Якщо темпи не прискорять, запас щеплень не встигнуть використати до кінця терміну придатності. На думку аналітиків, щоб псування препаратів не відбулося, необхідно щодня вводити по 45 тисяч уколів на добу — тобто, збільшити темпи в 5 разів.

Експерти вважають, що в держави є кілька способів вирішення цієї проблеми:

Передача вакцини іншим країнам

Загальне збільшення обсягів імунізації шляхом введення обов'язкових щеплень для окремих груп населення та послаблення карантину для тих, хто отримав щеплення

Вакцинація AstraZeneca повинна бути прискорена

Ганиченко стверджує, що останнє рішення може бути реалізовано по-різному. Один із способів — вводити першу AstraZeneca, а другу Pfizer/Moderna або вводити першу дозу препарату від Sinovac, а другу AstraZeneca. Також влада може почати вводити третю бустерну дозу AstraZeneca. Крім цього, є можливість обмежити використання інших препаратів.

"Рішення щодо вакцини AstraZeneca необхідно приймати вже зараз. Не так важливо, яким шляхом піде держава, але важливо, щоб рішення було прийнято якомога швидше", — додав експерт.

[ + – ] Доповідь про закінчення терміну придатності препарату AstraZeneca

Нагадаємо, у березні цього року тодішній головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що медики утилізували 200 доз вакцини через закінчення терміну придатності.

Також Фокус повідомляв, що в США склалася подібна ситуація з препаратом Johnson & Johnson — тоді мова йшла про кілька мільйонів уколів.