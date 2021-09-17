У Росії почали виробляти вакцину AstraZeneca

Щеплення від COVID-19 виготовлятиметься під торговою маркою "Р-Кові". Подібне ліцензійне виробництво вже здійснюється в Індії, де препарат випускають під назвою Covishield.

У Росії запустили процес виробництва вакцини від коронавірусу, розробленої фахівцями Оксфордського університету і компанією AstraZeneca. Препарат випускатиметься російською фармацевтичною компанією "Р-Фарм". Про це повідомляє ТАСС.

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Вакцина AstraZeneca в Росії буде виготовлятися під торговою маркою "Р-Кові". Це ліцензійне виробництво за вже чинним аналогічним проектом AstraZeneca в Індії — там її вакцина виробляється під назвою Covishield.

За словами Генерального директора "Р-Фарм" Василя Ігнатьєва, компанія планує щомісячно випускати кілька сотень тисяч доз вакцини AstraZeneca. Він звернув увагу на те, що вакцину виготовляють винятково для експорту, оскільки внутрішній ринок повністю забезпечений російськими препаратами.

"У Росії вже виробляються іноземні вакцини, на "Р-Фарм. AstraZeneca виготовляють цілком собі під експортні контракти. Що стосується внутрішнього ринку, ми забезпечені власними продуктами в повному обсязі", — сказав він.

Гендиректор також зазначив, що найбільший інтерес до вакцини зараз виявляють країни Перської затоки.

Про спільний проект AstraZeneca і "Р-Фарм" було відомо ще в липні цього року. Глава Мінпромторгу Денис Мантуров тоді повідомляв про те, що на першому етапі співробітництва йдеться винятково про експортні поставки. Чи буде британський препарат виготовлятися для внутрішнього ринку, Мантуров не уточнив. Також відомо, що існує ще один проект двох компаній, у межах якого проходять клінічні випробування комбінованої вакцини, що складається з двох компонентів — вакцини AstraZeneca і одного з двох компонентів російського "Супутника V".

Раніше ми повідомляли, в Україні залишилися невикористаними 3 мільйони доз AstraZeneca, які мають термін придатності до жовтня 2021 року.

У березні цього року Глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що українці не отримають доступ до російського препарату "Супутник V", оскільки Росія використовує його як "гібридну зброю та інструмент політичного впливу".