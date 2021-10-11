Російські шпигуни викрали формулу вакцини AstraZeneca для розробки Sputnik V — ЗМІ

Російські розробники відкидають звинувачення журналістів, вказуючи на той факт, що обидві вакцини розроблені на різних платформах.

Британська служба безпеки висловила підозру щодо російських спецслужб, які могли викрасти формулу вакцини від коронавірусу Oxford-AstraZeneca, на основі якої був нібито створений препарат "Супутник V". Про нові докази російського шпигунства у Великобританії повідомляє видання The Sun.

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Журналісти посилаються на власні джерела в британських спецслужбах, які нібито володіють доказами того, що російські шпигуни вкрали важливу інформацію про розробку вакцини AstraZeneca.

Коли стало відомо про витік інформації

Перші підозри були озвучені у 2020 році. Тоді Національний центр кібербезпеки Великобританії (NCSC) опублікував інформаційне повідомлення, у якому детально описується діяльність якоїсь хакерської групи APT29. За оцінкою NCSC, ця група, ще відома як "Герцоги", точно діяла як частина російських спецслужб. Директор NCSC Пол Чічестер вказав на те, що діяльність російських хакерів націлена на організації, що займаються розробкою вакцини проти коронавірусу.

"Ми засуджуємо ці мерзенні напади на тих, хто виконує життєво важливу роботу в боротьбі з пандемією коронавірусу", — зазначив Чічестер.

Тепер же, як стверджують журналісти The Sun, фахівці з безпеки впевнені, що формула вакцини AstraZeneca була вкрадена, оскільки в "Супутнику" використовується аналогічна технологія, що і в препараті з Оксфорда.

Коментарі офіційних осіб

Парламентарії Великобританії на фоні публікації дали кілька коментарів. Так, член парламенту від партії Торі Боб Сілі, експерт з російських справ, сказав, що "потрібно серйозно зайнятися російським і китайським шпигунством", а Міністр внутрішніх справ Даміан Хіндс зазначив, що люди живуть у світі, де існує і промислове, і економічне шпигунство.

"Постійно перебувають іноземні держави, які хотіли б отримати у свої руки секретну інформацію, включаючи іноді комерційні секрети", — зазначив міністр.

Однак, офіційна влада Великобританії поки не прокоментувала публікацію The Sun.

У свою чергу, російська сторона в обличчі прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова прокоментувала статтю, назвавши видання The Sun ненауковою газетою.

"Газета The Sun — дуже відома, глибоко не наукова газета. Так ми і ставимося до цих публікацій", — сказав представник Кремля.

Також було опубліковано заяву команди "Sputnik V", у якій говориться, що стаття британського таблоїду "не має ніякого наукового сенсу, оскільки Sputnik V і AstraZeneca використовують різні платформи". За словами співробітників, Sputnik V заснований на добре вивченій аденовірусній платформі людини, у той час як AstraZeneca використовує для своєї вакцини аденовірусний вектор шимпанзе, а не людський вектор, який використовується в Sputnik V.

Виробництво AstraZeneca в Росії

Раніше Фокус писав про те, що агентство ТАСС повідомляло про запуск процесу виробництва вакцини AstraZeneca на потужностях російської фармацевтичної компанії "Р-Фарм". За словами Генерального директора "Р-Фарм" Василя Ігнатьєва, виробництво ліцензовано і направлено тільки на експорт, оскільки внутрішній ринок забезпечений вакциною "Супутник" у повному обсязі. Вакцина AstraZeneca в Росії виготовлятиметься під торговою маркою "Р-Кові".