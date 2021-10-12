ВЭС в море убивают морских крабов, которых "притягивает" магнитное излучение кабелей, — исследование

Крабы, которые во время миграции проходят значительное расстояние, останавливаются возле кабеля и резко снижают активность, прекращая поиск еды и партнеров для спаривания, говорится в результатах исследования.

Ученые из Великобритании поставили опыты на 60 крабах в районе морской станции Сейнт Аббс, сообщает BBC.

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Аластер Линдон, представляющий Университет Хериот-Уатт, рассказал, что "от кабелей, проложенных под водой, идет излучение определенной силы. Если сила излучения свыше 500 микротесл — а это около 5% от силы обычного дверного магнита, — она притягивает крабов, которые подползают и затем просто замирают".

По словам исследователей, проблемы в этом как таковой нет, но когда крабы не двигаются, они не ищут ни пищу, ни партнеров для спаривания. Причем изменение уровня активности также влияет на углеводный обмен. Организм животных накапливает больше сахара и производит меньше лактата.

Кевин Скотт, проводивший это исследование в лаборатории океанариума, отметил, что если крабов подвергнуть высокому уровню излучения, в их организме изменится количество кровяных клеток, что чревато последствиями, в частности, крабы могут быть более уязвимыми ко всевозможным инфекциям.

Ученые считают, что это открытие может возыметь последствия для рыбных рынков, поскольку в Великобритании крабы считаются ценным морепродуктом, это целая индустрия.

Для ветряных электростанций, которые обычно строят у берегов, требуется обширная прокладка подводных кабелей, что может затронуть популяцию крабов. Если километры кабелей станут преградой для крабов в период миграции, они будут просто останавливаться и замирать на месте.

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