ВЕС у морі вбивають морських крабів, яких "притягує" магнітне випромінювання кабелів, — дослідження

Краби, які під час міграції проходять значну відстань, зупиняються біля кабелю та різко знижують активність, припиняючи пошук їжі та партнерів для спаровування, йдеться в результатах дослідження.

Учені з Великобританії поставили досліди на 60 крабах у районі морського станції Сейнт Аббс, повідомляє BBC.

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Аластер Ліндон, який представляє Університет Геріот-Ватт, розповів, що "від кабелів, прокладених під водою, йде випромінювання певної сили. Якщо сила випромінювання понад 500 мікротеслей — а це близько 5% від сили звичайного дверного магніту, — вона притягує крабів, які підповзають і потім просто завмирають".

За словами дослідників, проблеми в цьому як такої немає, але коли краби не рухаються, вони не шукають ні їжу, ні партнерів для спаровування. Причому зміна рівня активності також впливає на вуглеводний обмін. Організм тварин накопичує більше цукру та виробляє менше лактату.

Кевін Скотт, який проводив це дослідження в лабораторії океанаріуму, зазначив, що, якщо крабів піддати високому рівню випромінювання, в їхньому організмі зміниться кількість кров'яних клітин, що загрожує наслідками, зокрема, краби можуть бути уразливішими до всіляких інфекцій.

Учені вважають, що це відкриття може мати наслідки для рибних ринків, оскільки у Великобританії краби вважаються цінним морепродуктом, це ціла індустрія.

Для вітряних електростанцій, які зазвичай будують біля берегів, потрібна велика прокладка підводних кабелів, що може торкнутися популяції крабів. Якщо кілометри кабелів стануть перешкодою для крабів у період міграції, вони будуть просто зупинятися та завмирати на місці.

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