Вор ограбил церковь в Милане, вдохновившись сериалом "Люпен" на Netflix

Задержанный рассказал полиции, что действовал в стиле вора из французского сериала, когда проник в буфет церковного оратория на севере Италии.

В Монце, в городе недалеко от Милана, 21-летний молодой человек ограбил церковный буфет, сообщает The Guardian.

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Он надел кожаную куртку, наподобие той, что была у героя фильма, и под звон колоколов, чтобы приглушить звук бьющегося стекла, разбил окно и проник в церковный буфет.

Задержанный рассказал, что подробно изучал технику, которую использовал Ассан Диоп, главный герой сериала "Люпен", прежде чем совершить ограбление. Но все пошло не совсем так, как планировалось.

Этот человек проник в буфет оратория в Монце, но унес с собой только €21 из кассы и бутылку газировки. Однако когда разбивал окно церкви, получил травму и пришлось обратиться за помощью.

По сообщениям итальянской прессы, он вначале рассказал вымышленную историю о том, что на него напали три человека и ограбили, отсюда якобы и полученные травмы. Но затем в присутствии полицейских расплакался и во всем сознался.

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