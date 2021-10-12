Злодій пограбував церкву в Мілані, надихнувшись серіалом "Люпен" на Netflix

Затриманий розповів поліції, що діяв у стилі злодія з французького серіалу, коли проник у буфет церковного ораторія на півночі Італії.

У Монці, в місті недалеко від Мілана, 21-річний молодий чоловік пограбував церковний буфет, повідомляє The Guardian.

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Він надів шкіряну куртку, на зразок тієї, що була в героя фільму, і під дзвін дзвонів, щоб приглушити звук розбитого скла, розбив вікно і проник у церковний буфет.

Затриманий розповів, що детально вивчав техніку, яку використовував Ассан Діоп, головний герой серіалу "Люпен", перш ніж здійснити пограбування. Але все пішло не зовсім так, як планувалося.

Ця людина проникла в буфет ораторії в Монці, але забрав із собою тільки €21 з каси і пляшку газованої води. Однак коли розбивав вікно церкви, отримав травму і довелося звернутися за допомогою.

За повідомленнями італійської преси, він спочатку розповів вигадану історію про те, що на нього напали три людини та пограбували, звідси нібито й отримані травми. Але потім у присутності поліцейських розплакався і в усьому зізнався.

Раніше Фокус повідомляв, що в Індії злодій вкрав майже півтори тисячі доз вакцини CoviShield проти коронавірусу. Пізніше чоловік вирішив повернути вакцини лікарні, приклавши записку з вибаченнями.