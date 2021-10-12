Ирландская писательница отказалась от перевода своей книги на иврит по политическим мотивам

Автор бестселлеров Салли Руни отказалась продавать права на перевод свого нового романа "Прекрасный мир, где ты?", объяснив это позицией по израильско-палестинскому конфликту.

Во вторник Руни объяснила, что, хотя она и "очень гордится" тем, что два предыдущих романа были переведены на иврит, все же сейчас "решила не продавать права на книгу". Об этом сообщает The Guardian.

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Modan, израильский издатель Салли Руни ранее перевел на иврит два ее предыдущих романа и сделал предложение насчет новой книги. Однако автор объяснила, что выступает в поддержку BDS, кампании, направленной на то, чтобы "прекратить международную поддержку израильскому подавлению палестинцев и заставить Израиль действовать в рамках международного права".

Руни признает, что не "все согласятся с ней, но все же ей не кажется, что будет правильным сотрудничать с израильской компанией, которая публично не дистанцируется от апартеида и не поддерживает права палестинцев, гарантированные им ООН".

Второй роман Салли Руни "Нормальные люди" был переведен на 46 языков, ожидается, что и новая книга автора будет столь же успешной.

Ранее Фокус опубликовал рейтинг книжных бестселлеров XXI века. Что общего у Джейн Остин и Роальда Даля, Роберта Гэлбрейта и Салли Руни? Их книги вошли в "Зал славы XXI века" — с продажами свыше 1 млн. экземпляров.