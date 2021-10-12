Ірландська письменниця відмовилася від перекладу своєї книги на іврит із політичних мотивів

Авторка бестселерів Саллі Руні відмовилася продавати права на переклад свого нового роману "Прекрасний світе, де ти?", пояснивши це позицією щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту.

У вівторок Руні пояснила, що, хоча вона й "дуже пишається" тим, що два попередні романи були перекладені на іврит, усе ж зараз "вирішила не продавати права на книгу". Про це повідомляє The Guardian.

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Modan, ізраїльський видавець Саллі Руні, раніше переклав на іврит два її попередні романи та зробив пропозицію щодо нової книги. Однак авторка пояснила, що виступає на підтримку BDS, кампанії, спрямованої на те, щоб "припинити міжнародну підтримку ізраїльського придушення палестинців і змусити Ізраїль діяти в межах міжнародного права".

Руні визнає, що не "всі погодяться з нею, але все ж їй не здається, що буде правильним співпрацювати з ізраїльською компанією, яка публічно не дистанціюється від апартеїду та не підтримує права палестинців, гарантовані їм ООН".

Другий роман Саллі Руні "Нормальні люди" був перекладений на 46 мов, очікується, що й нова книга авторки буде такою ж успішною.

Раніше Фокус опублікував рейтинг книжкових бестселерів XXI століття. Що спільного в Джейн Остін і Роальда Даля, Роберта Гелбрейта та Саллі Руні? Їхні книги увійшли в "Зал слави XXI століття" — з продажами понад 1 млн. примірників.