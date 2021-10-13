Кузена Башара Асада заметили в Ferrari в Беверли-Хиллз (видео)

Видеоблогер, который опрашивает владельцев дорогих автомобилей, снял двоюродного брата президента Сирии в Ferrari Spider, стоимостью более $300 тыс.

Али Махлуфу немногим больше 20 лет. В начале октября видео с ним записал блогер Даниэль Мак, который задает владельцам роскошных автомобилей один вопрос: "Чем вы зарабатываете себе на жизнь, откуда у Вас такая машина?". Об этом сообщает Vice.

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У самого Махлуфа более 200 тыс. подписчиков в Instagram. Он сбивчиво отвечал на вопрос, вначале сказал, что работает, а затем, что проходит стажировку, а спорткар арендован, что вызвало улыбку его спутницы. На пассажирском сидении, по всей видимости, была израильская модель из Тель-Авива.

Рами Махлуф, отец Али, — один из богатейших жителей Сирии — находится под американскими санкциями за финансовую поддержку режима Асада. В 2008 году все его активы в американских банках были заморожены, а любым организациям из США запретили сотрудничать с сирийцем и его компаниями, среди прочих это и сирийский мобильный оператор. Европейские банки также заблокировали активы Махлуфа, но, как выясняется, это обстоятельство не помешало его младшему сыну ездить в Лос-Анджелесе на дорогих машинах.

В начале Сирийской революции в 2011 году Али вместе с младшим братом Мохаммедом перебрались в Дубай. Сеть подставных компаний Махлуфа-старшего предоставляла Башару Асаду твердую валюту для ведения войны, вместе с тем это привлекло внимание финансовых регуляторов.

Мохаммед Махлуф постит в соцсетях фото и видео о своей роскошной жизни инфлюенсера, из-за чего два года назад разгорелся скандал. Асад хотел принять меры в отношении состоятельной семьи. Мохаммеда даже задерживали в Сирии на некоторое время.

В 2020 году то обстоятельство, что Рами Махлуф приходился кузеном Асаду, и статус одного из самых богатых людей Сирии, уже не защищал его от других представителей семьи Асада. Сообщается, что брат президента Махер и жена Асмаа пытались завладеть состоянием Махлуфа, в то время как сирийская экономика рушилась.

В Беверли-Хиллз Али Махлуф, судя по всему, был с гражданкой Израиля, в нарушение сирийского закона, который запрещает сирийцам любые контакты с "сионистами", как Сирия называет израильтян.

Сотрудник Шабак, внутренней разведки Израиля, имя которого не называется, говорит, что не считает, что у израильтянки из-за этого возникнут проблемы юридического характера. Вместе с тем, приятельские отношения с сыном того, кто "финансирует убийства израильтян", могут вызвать осуждение общественности.

Ранее Фокус сообщал, что Россия усилила авиаудары в Сирии перед встречей Путина с Эрдоганом. Турецкая армия направила подкрепление в последний удерживаемый сирийскими повстанцами анклав. В регионе был замечен военный конвой с танками и ракетными установками.