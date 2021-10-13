Кузена Башара Асада помітили у Ferrari в Беверлі-Гіллз (відео)

Відеоблогер, який опитує власників дорогих автомобілів, зняв двоюрідного брата президента Сирії у Ferrari Spider, вартістю понад $300 тис.

Алі Махлуфу трохи більше 20 років. На початку жовтня відео з ним записав блогер Даніель Мак, який ставить власникам розкішних автомобілів одне запитання: "Чим ви заробляєте собі на життя, звідки у вас така машина?". Про це повідомляє Vice.

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У самого Махлуфа понад 200 тис. підписників в Instagram. Він плутано відповідав на запитання, спочатку сказав, що працює, а потім, що проходить стажування, а спорткар орендований, що викликало посмішку його супутниці. На пасажирському сидінні, за всією видимістю, була ізраїльська модель з Тель-Авіва.

Рамі Махлуф, батько Алі, — один з найбагатших жителів Сирії — перебуває під американськими санкціями за фінансову підтримку режиму Асада. У 2008 році всі його активи в американських банках були заморожені, а будь-яким організаціям із США заборонили співпрацювати із сирійцем та його компаніями, серед інших це і сирійський мобільний оператор. Європейські банки також заблокували активи Махлуфа, але, як з'ясовується, ця обставина не завадила його молодшому синові їздити в Лос-Анджелесі на дорогих машинах.

На початку Сирійської революції у 2011 році Алі разом з молодшим братом Мохаммедом перебралися в Дубай. Мережа підставних компаній Махлуфа-старшого надавала Башару Асаду тверду валюту для ведення війни, разом з тим це привернуло увагу фінансових регуляторів.

Мохаммед Махлуф постить у соцмережах фото і відео про своє розкішне життя інфлюенсера, через що два роки тому розгорівся скандал. Асад хотів вжити заходів щодо заможної сім'ї. Мохаммеда навіть затримували в Сирії на деякий час.

У 2020 році ту обставину, що Рамі Махлуф припадав кузеном Асаду, і статус одного з найбагатших людей Сирії, уже не захищали його від інших представників родини Асада. Повідомляється, що брат президента Махер і дружина Асмаа намагалися заволодіти статком Махлуфа, у той час як сирійська економіка руйнувалася.

У Беверлі-Гіллз Алі Махлуф, судячи з усього, був з громадянкою Ізраїлю, у порушення сирійського закону, який забороняє сирійцям будь-які контакти із "сіоністами", як Сирія називає ізраїльтян.

Співробітник Шабак, внутрішньої розвідки Ізраїлю, ім'я якого не називається, каже, що не вважає, що в ізраїльтянки через це виникнуть проблеми юридичного характеру. Разом з тим, приятельські стосунки із сином того, хто "фінансує вбивства ізраїльтян", можуть викликати осуд громадськості.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія посилила авіаудари в Сирії перед зустріччю Путіна з Ердоганом. Турецька армія направила підкріплення в останній утримуваний сирійськими повстанцями анклав. У регіоні був помічений військовий конвой з танками і ракетними установками.