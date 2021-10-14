Чтоб не нюхали. Пабы и библиотеки Великобритании начали разбрызгивать антикокаиновый спрей

По заверениям производителей, спрей Blokit существенно снизил употребление наркотиков в пабах, кинотеатрах и библиотеках Великобритании. Однако эксперты очень сомневаются в эффективности средства.

Спрей против кокаина, представляющий собой нетоксичную смесь смол и поверхностно-активных веществ, начала активно применять британская полиция для борьбы с употреблением наркотиков, сообщает VICE.

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Препарат используется для покрытия барных столов, унитазов, бильярдных столов и даже пеленальных столиков, чтобы нейтрализовать порошок, который часто на перечисленные поверхности насыпают люди, чтобы употребить очередную дозу через нос.

Офицеры полиции Дарема используют спрей в 24 пабах Дарлингтона, на северо-востоке Англии, где собаки-ищейки обнаружили доказательства употребления кокаина, одного из самых распространенных наркотиков в Великобритании. Городской совет купил 60 бутылок спрея, отдав за них £650 и снабдив им пабы вместе с плакатами "В этих помещениях используется антинаркотический спрей Blokit".

[ + – ] Полицейские показывают "антикокаиновый" спрей Blokit Фото: policeoracle.com

По словам производителей препарата, компании Millwood, он успешно зарекомендовал в шести сотнях помещений по всей стране, начиная от библиотек и кинотеатров и заканчивая пабами, снизив употребление наркотиков на 80%. Правда, озвучивая такую цифру, компания ориентировалась на отзывы владельцев заведений, а не на официальную статистику.

Однако эксперты по безопасности лекарств раскритиковали спрей Blokit, усомнившись в том, что он достаточно эффективен, чтобы решить проблему. Они отмечают, что многие потребители кокаина нюхают наркотик прямо с ключей, кредитных карт или делают дорожки на своих смартфонах.

"Неужели кто-нибудь действительно нюхает с туалетного бачка, если он может просто использовать смартфон? Ключи настолько широко известны как средство дозирования кокаина, что стали жаргонной единицей измерения. Если не следовать за людьми в кабинку, я не понимаю, что могут ожидать хозяева пабов от людей, употребляющих такой популярный наркотик", – отметил старший научный сотрудник Гай Джонс.

Ранее с употреблением кокаина полиция пыталась бороться путем покрытия "популярных" поверхностей вазелином или лубрикантом, однако потом этот метод был отвергнут как несущий угрозу здоровью. Кроме того, владельцы некоторых увеселительных заведений пробовали минимизировать количество гладких поверхностей в туалетах в местах общего пользования, сделав их максимально рельефными. Но и этот метод не особо повлиял на снижение употребления наркотиков.

Некоторые бары и клубы даже назначили специальных вышибал для туалетов, чтобы клиенты не нюхали там кокаин, а также применяли "кокаиновый фонарик", который использовал ультрафиолетовый свет для обнаружения порошка в ноздрях посетителей. Однако и это себя не оправдало.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" задержали пассажира рейса Киев-Дублин, который собирался вылететь с кокаином, стоимостью в два миллиона гривен.