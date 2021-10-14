Щоб не нюхали. Паби та бібліотеки Великобританії почали розбризкувати антикокаїновий спрей

Виробники запевняють, що спрей Blokit істотно знизив вживання наркотиків у пабах, кінотеатрах і бібліотеках Великобританії. Однак експерти дуже сумніваються в ефективності засобу.

Спрей проти кокаїну, який представляє собою нетоксичну суміш смол і поверхнево-активних речовин, почала активно застосовувати британська поліція для боротьби з уживанням наркотиків, повідомляє VICE.

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Препарат використовується для покриття барних столів, унітазів, більярдних столів і навіть сповивальних столиків, щоб нейтралізувати порошок, який часто на перераховані поверхні насипають люди, щоб вжити чергову дозу через ніс.

Офіцери поліції Дарема використовують спрей у 24 пабах Дарлінгтона, на північному сході Англії, де собаки-шукачі виявили докази вживання кокаїну, одного з найпоширеніших наркотиків у Великобританії. Міська рада купила 60 пляшок спрею, віддавши за них £650 і забезпечивши ним паби разом із плакатами "У цих приміщеннях використовується антинаркотичний спрей Blokit".

[ + – ] Поліцейські показують "антикокаїновий" спрей Blokit Фото: policeoracle.com

За словами виробників препарату, компанії Millwood, він успішно зарекомендував в шести сотнях приміщень по всій країні, починаючи від бібліотек і кінотеатрів і закінчуючи пабами, знизивши вживання наркотиків на 80%. Правда, озвучуючи таку цифру, компанія орієнтувалася на відгуки власників закладів, а не на офіційну статистику.

Однак експерти з безпеки ліків розкритикували спрей Blokit, засумнівавшись у тому, що він досить ефективний, щоб вирішити проблему. Вони відзначають, що багато споживачів кокаїну нюхають наркотик прямо з ключів, кредитних карт або роблять доріжки на своїх смартфонах.

"Невже хтось справді нюхає з туалетного бачка, якщо він може просто використовувати смартфон? Ключі настільки широко відомі як засіб дозування кокаїну, що стали жаргонною одиницею виміру. Якщо не слідувати за людьми в кабінку, я не розумію, що можуть очікувати господарі пабів від людей, котрі вживають такий популярний наркотик ", – зазначив старший науковий співробітник Гай Джонс.

Раніше із вживанням кокаїну поліція намагалася боротися шляхом покриття "популярних" поверхонь вазеліном або лубрикантом, проте потім цей метод був відкинутий як такий, що несе загрозу здоров'ю. Крім того, власники деяких розважальних закладів пробували мінімізувати кількість гладких поверхонь у туалетах у місцях загального користування, зробивши їх максимально рельєфними. Але і цей метод не особливо вплинув на зниження вживання наркотиків.

Деякі бари і клуби навіть призначили спеціальних вишибал для туалетів, щоб клієнти не нюхали там кокаїн, а також застосовували "кокаїновий ліхтарик", який використовував ультрафіолетове світло для виявлення порошку в ніздрях відвідувачів. Однак і це себе не виправдало.

Нагадаємо, в аеропорту "Бориспіль" затримали пасажира рейсу Київ-Дублін, котрий збирався вилетіти з кокаїном, вартість якого оцінили у два мільйони гривень.