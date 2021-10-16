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25-летний эмигрант из Сомали убил депутата Консервативной партии Великобритании

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Амесс, убийство, депутат, Великобритания
Фото: CNN | В Британии убили депутата от Консервативной партии на встрече с избирателями

Гражданин Великобритании, имя которого не раскрывается, ударил ножом 69-летнего Дэвида Амесса во время встречи парламентария с избирателями в церкви города Ли-он-Си. Полиция назвала случившееся терактом.

В пятницу, 15 октября, 25-летний выходец из Сомали, имеющий гражданство Великобритании, зарезал 69-летнего депутата парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Дэвида Амесса, когда тот проводил встречу с избирателями в церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс. Полиция объявила инцидент терактом. Об этом сообщает BBC.

Как сообщили британские правоохранители, полицейские немедленно прибыли на место происшествия после инцидента и обнаружили тело Амесса с множественными ножевыми ранениями. Попытки реанимировать депутата ни к чему не привели, он скончался на месте. Нападавшего сразу же задержали. На месте преступления был обнаружен нож.

Амесс, убийство, депутат
Полиция на место происшествия

Как сообщает CNN, правоохранители связали убийство Амесса с исламистским экстремизмом. Также они считают, что преступление подозреваемый совершил в одиночку, однако "расследование обстоятельств продолжается".

Известно, что у Амесса было пятеро детей, он работал депутатом на протяжении почти 40 лет. По данным журналистов, он относился к социал-консерваторскому крылу правящей партии и вел активную деятельность по противодействию абортам и защите прав животных.

Амесс, депутат, убийство, Великобритания
Амесс с семьей

После инцидента премьер-министр Великобритании Борис Джонсон описал Амесса как одного из "самых добрых, самых чувствующих людей в политике".

"Дэвид был человеком, который страстно верил в эту страну и в ее будущее. Сегодня мы потеряли прекрасного государственного служащего", — заявил глава британского правительства.

В свою очередь лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер назвал информацию об убийстве депутата "ужасной и глубоко шокирующей".

Глава министерства внутренних дел королевства Прити Пател поручила своим подчиненным тщательно проверить меры обеспечения безопасности депутатов. Как правило, когда парламентарии встречаются с избирателями в своих округах, им не полагается охраны.

Амесс, убийство, депутат

Отметим, что это уже второе убийство законодателя в Великобритании за последние почти 5 лет. В июне 2016 года Джоанн "Джо" Кокс была убита во время рабочего визита в город Берстолл. Она получила тяжелые ножевые и огнестрельные ранения после словесной ссоры с нападавшим. Убийцей оказался 52-летний Томас Мейр, который выступал за выход Британии из ЕС, в то время как Кокс не поддерживала Brexit.

Тем временем украинские правоохранители расследуют обстоятельства смерти украинского депутата Антона Полякова. Прошедшего в парламент от партии "Слуга народа" народного избранника обнаружили без сознания на заднем сидении такси в Киеве. Экспертиза показала, что в крови Полякова был метадон.