25-летний эмигрант из Сомали убил депутата Консервативной партии Великобритании

Гражданин Великобритании, имя которого не раскрывается, ударил ножом 69-летнего Дэвида Амесса во время встречи парламентария с избирателями в церкви города Ли-он-Си. Полиция назвала случившееся терактом.

В пятницу, 15 октября, 25-летний выходец из Сомали, имеющий гражданство Великобритании, зарезал 69-летнего депутата парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Дэвида Амесса, когда тот проводил встречу с избирателями в церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс. Полиция объявила инцидент терактом. Об этом сообщает BBC.

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Как сообщили британские правоохранители, полицейские немедленно прибыли на место происшествия после инцидента и обнаружили тело Амесса с множественными ножевыми ранениями. Попытки реанимировать депутата ни к чему не привели, он скончался на месте. Нападавшего сразу же задержали. На месте преступления был обнаружен нож.

[ + – ] Полиция на место происшествия

Как сообщает CNN, правоохранители связали убийство Амесса с исламистским экстремизмом. Также они считают, что преступление подозреваемый совершил в одиночку, однако "расследование обстоятельств продолжается".

Известно, что у Амесса было пятеро детей, он работал депутатом на протяжении почти 40 лет. По данным журналистов, он относился к социал-консерваторскому крылу правящей партии и вел активную деятельность по противодействию абортам и защите прав животных.

[ + – ] Амесс с семьей

После инцидента премьер-министр Великобритании Борис Джонсон описал Амесса как одного из "самых добрых, самых чувствующих людей в политике".

"Дэвид был человеком, который страстно верил в эту страну и в ее будущее. Сегодня мы потеряли прекрасного государственного служащего", — заявил глава британского правительства.

В свою очередь лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер назвал информацию об убийстве депутата "ужасной и глубоко шокирующей".

Глава министерства внутренних дел королевства Прити Пател поручила своим подчиненным тщательно проверить меры обеспечения безопасности депутатов. Как правило, когда парламентарии встречаются с избирателями в своих округах, им не полагается охраны.

Отметим, что это уже второе убийство законодателя в Великобритании за последние почти 5 лет. В июне 2016 года Джоанн "Джо" Кокс была убита во время рабочего визита в город Берстолл. Она получила тяжелые ножевые и огнестрельные ранения после словесной ссоры с нападавшим. Убийцей оказался 52-летний Томас Мейр, который выступал за выход Британии из ЕС, в то время как Кокс не поддерживала Brexit.

Тем временем украинские правоохранители расследуют обстоятельства смерти украинского депутата Антона Полякова. Прошедшего в парламент от партии "Слуга народа" народного избранника обнаружили без сознания на заднем сидении такси в Киеве. Экспертиза показала, что в крови Полякова был метадон.