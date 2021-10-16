25-річний емігрант з Сомалі вбив депутата Консервативної партії Великобританії

Громадянин Великобританії, ім'я якого не розкривається, вдарив ножем 69-річного Девіда Еймесса під час зустрічі парламентарія з виборцями в церкві міста Лі-он-Сі. Поліція назвала подію терактом.

У п'ятницю, 15 жовтня, 25-річний виходець із Сомалі, який має громадянство Великобританії, зарізав 69-річного депутата парламенту Великобританії від правлячої Консервативної партії Девіда Еймесса, коли той проводив зустріч з виборцями в церкві міста Лі-он-Сі на південному сході графства Ессекс. Поліція оголосила інцидент терактом. Про це повідомляє BBC.

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Як повідомили британські правоохоронці, поліцейські негайно прибули на місце події після інциденту і виявили тіло Еймесса з множинними ножовими пораненнями. Спроби реанімувати депутата ні до чого не привели, він помер на місці. Нападника відразу ж затримали. На місці злочину був знайдений ніж.

[ + – ] Поліція на місце події

Як повідомляє CNN, правоохоронці пов'язали вбивство Еймесса з ісламістським екстремізмом. Також вони вважають, що злочин підозрюваний скоїв самотужки, однак "розслідування обставин триває".

Відомо, що у Еймесса було п'ятеро дітей, він працював депутатом протягом майже 40 років. За даними журналістів, він належав до соціал-консерваторського крила правлячої партії і вів активну діяльність по протидії абортам і захисту прав тварин.

[ + – ] Амасу з сім'єю

Після інциденту прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон описав Еймесса як одного з "найдобріших, найчутливіших людей в політиці".

"Девід був людиною, яка пристрасно вірила у цю країну і в її майбутнє. Сьогодні ми втратили прекрасного державного службовця", — заявив глава британського уряду.

У свою чергу лідер опозиційної Лейбористської партії Кір Стармер назвав інформацію про вбивство депутата "жахливою і глибоко шокуючою".

Глава міністерства внутрішніх справ королівства Пріті Пател доручила своїм підлеглим ретельно перевірити заходи забезпечення безпеки депутатів. Як правило, коли парламентарії зустрічаються з виборцями в своїх округах, вони не потребують охорони.

Відзначимо, що це вже друге вбивство законодавця в Великобританії за останні майже 5 років. У червні 2016 року Джоанн "Джо" Кокс була убита під час робочого візиту в місті Берстолл. Вона отримала важкі ножові і вогнепальні поранення після словесної сварки з нападником. Вбивцею виявився 52-річний Томас Мейр, який виступав за вихід Британії з ЄС, в той час як Кокс не підтримувала Brexit.

Тим часом українські правоохоронці розслідують обставини смерті українського депутата Антона Полякова. Потрапившого в парламент від партії "Слуга народу" народного обранця виявили непритомним на задньому сидінні таксі в Києві. Експертиза показала, що в крові Полякова був метадон.