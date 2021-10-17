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Полиция Италии в ходе обыска изъяла 200 замороженных мышей — деликатес калабрийской мафии

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соневые, грызуны, мыши

В помещении возле плантации каннабиса были клетки с грызунами и морозильные камеры с мясом. По традиции, крестные отцы Ндрангеты принимают важные решения за тарелкой этих мышей.

В субботу во время обыска на каннабисной ферме в Реджо-ди-Калабрия итальянская полиция изъяла более двухсот замороженных грызунов из семейства соневых. Об этом сообщает портал Notizie.tiscali.

Эти мыши считаются одним из любимых блюд итальянской мафии.

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Карабинеры задержали трех подозреваемых и обнаружили больше 700 кустов каннабиса, после чего решили осмотреть надворное помещение, где оказались клетки с грызунами и морозильными камерами с мясом.

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Сотрудники экологических организаций говорят, что, по традиции влиятельного клана Ндрангета, запеченых соневых мышей подают высокопоставленным гангстерам во время банкетов.

Браконьеры незаконно вылавливают этих краснокнижных животных в лесах Аспромонте и продают гангстерам и ресторанам, по информации Lipu, организации, которая защищает дикую фауну.

Считается, что боссы Ндрангеты — крестные отцы и лидеры клана — принимают важные решения за тарелкой запеченных соневых.

К тому же, эти съедобные грызуны считались деликатесом и во времена Античности. Их откармливали в клетках, а затем фаршировали свининой с орехами и чесноком и запекали.

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В Словении и Хорватии их едят до сих пор.

Ранее Фокус сообщал, что на Сицилии запретили крестных отцов. Поначалу священники требовали от крестных родителей поклясться в том, что они не принадлежат к мафии, но это не помогло — и решили внести изменения в обряд крещения. Запрет уже сорвал несколько церемоний по случаю крещения. Жители Катании вынуждены ехать в соседние города, где запрет пока еще не действует.