Поліція Італії в ході обшуку вилучила 200 заморожених мишей — делікатес калабрійської мафії

У приміщенні біля плантації канабісу були клітки з гризунами та морозильні камери з м'ясом. За традицією, хрещені батьки Ндрангети приймають важливі рішення за тарілкою цих мишей.

У суботу під час обшуку на фермі, де вирощують канабіс в Реджо-ді-Калабрія, італійська поліція вилучила понад дві сотні заморожених гризунів з сімейства соневих. Про це повідомляє портал Notizie.tiscali.

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Ці миші вважаються однією з улюблених страв італійської мафії.

Карабінери затримали трьох підозрюваних і виявили більше 700 кущів канабісу, після чого вирішили оглянути приміщення, де виявилися клітини з гризунами та морозильними камерами з м'ясом.

Співробітники екологічних організацій кажуть, що за традицією впливового клану Ндрангета, запечених соневих мишей подають авторитетним гангстерам під час банкетів.

Браконьєри нелегально виловлюють цих червонокнижних тварин в лісах Аспромонте і продають гангстерам і ресторанам, за інформацією Lipu, організації, яка захищає дику фауну.

Вважається, що боси Ндрангети — хрещені батьки і лідери клану — приймають важливі рішення за тарілкою запечених соневих.

До того ж, ці їстівні гризуни вважалися делікатесом і за часів Античності. Їх відгодовували в клітках, а потім фарширували свининою з горіхами, часником і запікали.

У Словенії та Хорватії їх їдять досі.

Раніше Фокус повідомляв, що на Сицилії заборонили хрещених батьків. Спочатку священики вимагали від людей поклястися у тому, що вони не належать до мафії, але це не допомогло — і вирішили внести зміни в обряд хрещення. Заборона вже зірвала кілька церемоній з нагоди хрещення. Жителі Катанії змушені їхати в сусідні міста, де заборона поки що не діє.