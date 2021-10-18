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Прославленная испанская писательница оказалась тремя мужчинами, которые писали под женским именем

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Трое сценаристов, сцена,

Трое сценаристов поднялись на сцену за денежным призом и объявили, что писательницы криминальных романов по имени Кармен Мола никогда не существовало.

В Испании престижную литературную премию собирались вручить известному автору. Но выяснилось, что "Кармен Мола" — псевдоним, которым подписывают свои книги трое соавторов-мужчин. Об этом сообщает CNN.

В минувшую пятницу телесценаристы Агустин Мартинес, Хорхе Диас и Антонио Мерсеро немало удивили местную публику, среди которых были и августейшие особы, пришедшие на вручение литературной премии Premio Planeta de Novela.

Агустин Мартинес, Хорхе Диас, Антонио Мерсеро
Сценаристы Агустин Мартинес, Хорхе Диас, Антонио Мерсеро на церемонии Premio Planeta de Novela

На сайте литературного агента Кармен Молы отмечается, что писательница, которую сравнивали с итальянской новелисткой Еленой Ферранте, пишет под псевдонимом, чтобы сохранить анонимность. Профиль вымышленного автора дополняют фотографии неизвестной женщины вполоборота.

В своих прошлых интервью сценаристы Мартинес, Диас и Мерсеро говорили, что писательница — университетский профессор, которая живет в Мадриде с мужем и детьми.

Premio Planeta de Novela , литература

Сюжеты ее романов, как правило, строятся вокруг детектива Елены Бланко — персонажа, которую издатель Penguin Random House описывает как "своеобразную и одинокую женщину", "любительницу граппы, караоке, коллекционных автомобилей и секса во внедорожниках".

Но книга, получившая литературную премию, — о другом. Это исторический триллер под названием "Зверь". События разворачиваются во время эпидемии холеры 1834 года, центральный персонаж — серийный убийца, на которого охотятся журналист, полицейский и молодая женщина.

Premio Planeta de Novela

Романы Молы пестрят сценами насилия и жестокости. Испанская пресса отмечала, что контраст между биографической сводкой о Моле — университетский профессор с тремя детьми — и откровенной жестокостью ее произведений был хорошим маркетинговым приемом.

Ранее Фокус сообщал о том, что лауреат нобелевской премии по литературе 2021 года Абдулразак Гурна не поверил, что его удостоили премии и сказал сотрудникам Нобелевского комитета: "Оставьте меня в покое". "Знаете ли, все эти холодные прозвоны… я подумал, что это очередной такой звонок", — рассказал танзанийский писатель.