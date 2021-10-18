Прославленная испанская писательница оказалась тремя мужчинами, которые писали под женским именем

Трое сценаристов поднялись на сцену за денежным призом и объявили, что писательницы криминальных романов по имени Кармен Мола никогда не существовало.

В Испании престижную литературную премию собирались вручить известному автору. Но выяснилось, что "Кармен Мола" — псевдоним, которым подписывают свои книги трое соавторов-мужчин. Об этом сообщает CNN.

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В минувшую пятницу телесценаристы Агустин Мартинес, Хорхе Диас и Антонио Мерсеро немало удивили местную публику, среди которых были и августейшие особы, пришедшие на вручение литературной премии Premio Planeta de Novela.

[ + – ] Сценаристы Агустин Мартинес, Хорхе Диас, Антонио Мерсеро на церемонии Premio Planeta de Novela

На сайте литературного агента Кармен Молы отмечается, что писательница, которую сравнивали с итальянской новелисткой Еленой Ферранте, пишет под псевдонимом, чтобы сохранить анонимность. Профиль вымышленного автора дополняют фотографии неизвестной женщины вполоборота.

В своих прошлых интервью сценаристы Мартинес, Диас и Мерсеро говорили, что писательница — университетский профессор, которая живет в Мадриде с мужем и детьми.

Сюжеты ее романов, как правило, строятся вокруг детектива Елены Бланко — персонажа, которую издатель Penguin Random House описывает как "своеобразную и одинокую женщину", "любительницу граппы, караоке, коллекционных автомобилей и секса во внедорожниках".

Но книга, получившая литературную премию, — о другом. Это исторический триллер под названием "Зверь". События разворачиваются во время эпидемии холеры 1834 года, центральный персонаж — серийный убийца, на которого охотятся журналист, полицейский и молодая женщина.

Романы Молы пестрят сценами насилия и жестокости. Испанская пресса отмечала, что контраст между биографической сводкой о Моле — университетский профессор с тремя детьми — и откровенной жестокостью ее произведений был хорошим маркетинговым приемом.

Ранее Фокус сообщал о том, что лауреат нобелевской премии по литературе 2021 года Абдулразак Гурна не поверил, что его удостоили премии и сказал сотрудникам Нобелевского комитета: "Оставьте меня в покое". "Знаете ли, все эти холодные прозвоны… я подумал, что это очередной такой звонок", — рассказал танзанийский писатель.