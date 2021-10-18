Прославлена іспанська письменниця опинилася трьома чоловіками, які писали під жіночим ім'ям

Троє сценаристів піднялися на сцену за грошовим призом і оголосили, що письменниці кримінальних романів на ім'я Кармен Мола ніколи не існувало.

В Іспанії престижну літературну премію збиралися вручити відомому автору. Але з'ясувалося, що "Кармен Мола" — псевдонім, яким підписують свої книжки троє співавторів-чоловіків. Про це повідомляє CNN.

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Минулої п'ятниці телесценаристи Агустін Мартінес, Хорхе Діас і Антоніо Мерсеро немало здивували місцеву публіку, серед яких були і найясніші особи, які прийшли на вручення літературної премії Premio Planeta de Novela.

[ + – ] Сценаристи Агустін Мартінес, Хорхе Діас, Антоніо Мерсеро на церемонії Premio Planeta de Novela

На сайті літературного агента Кармен Моли відзначається, що письменниця, яку порівнювали з італійською новелісткою Еленою Ферранте, яка пише під псевдонімом, щоб зберегти анонімність. Профіль вигаданого автора доповнюють фотографії невідомої жінки впівоберта.

У своїх минулих інтерв'ю сценаристи Мартінес, Діас і Мерсеро говорили, що письменниця — університетська професорка, яка живе в Мадриді з чоловіком і дітьми.

Сюжети її романів, як правило, будуються навколо детектива Єлени Бланко — персонажки, яку видавець Penguin Random House описує як "своєрідну та самотню жінку", "любительку граппи, караоке, колекційних автомобілів і сексу в позашляховиках".

Але книга, яка отримала літературну премію, — про інше. Це історичний трилер під назвою "Звір". Події розгортаються під час епідемії холери 1834 року, центральний персонаж — серійний убивця, на якого полюють журналіст, поліцейський і молода жінка.

Романи Моли рясніють сценами насильства та жорстокості. Іспанська преса відзначала, що контраст між біографічними даними про Моле — університетська професорка з трьома дітьми — і відвертою жорстокістю її творів був хорошим маркетинговим прийомом.

Раніше Фокус повідомляв про те, що лауреат Нобелівської премії з літератури 2021 року Абдулразак Гурна не повірив, що його удостоїли премії і сказав співробітникам Нобелівського комітету: "Дайте мені спокій". "Знаєте, всі ці холодні продзвони ... я подумав, що це черговий такий дзвінок", — розповів танзанійський письменник.