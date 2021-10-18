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Прославлена іспанська письменниця опинилася трьома чоловіками, які писали під жіночим ім'ям

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Троє сценаристів, сцена,

Троє сценаристів піднялися на сцену за грошовим призом і оголосили, що письменниці кримінальних романів на ім'я Кармен Мола ніколи не існувало.

В Іспанії престижну літературну премію збиралися вручити відомому автору. Але з'ясувалося, що "Кармен Мола" — псевдонім, яким підписують свої книжки троє співавторів-чоловіків. Про це повідомляє CNN.

Минулої п'ятниці телесценаристи Агустін Мартінес, Хорхе Діас і Антоніо Мерсеро немало здивували місцеву публіку, серед яких були і найясніші особи, які прийшли на вручення літературної премії Premio Planeta de Novela.

Агустін Мартінес, Хорхе Діас, Антоніо Мерсеро
Сценаристи Агустін Мартінес, Хорхе Діас, Антоніо Мерсеро на церемонії Premio Planeta de Novela

На сайті літературного агента Кармен Моли відзначається, що письменниця, яку порівнювали з італійською новелісткою Еленою Ферранте, яка пише під псевдонімом, щоб зберегти анонімність. Профіль вигаданого автора доповнюють фотографії невідомої жінки впівоберта.

У своїх минулих інтерв'ю сценаристи Мартінес, Діас і Мерсеро говорили, що письменниця — університетська професорка, яка живе в Мадриді з чоловіком і дітьми.

Premio Planeta de Novela, література

Сюжети її романів, як правило, будуються навколо детектива Єлени Бланко — персонажки, яку видавець Penguin Random House описує як "своєрідну та самотню жінку", "любительку граппи, караоке, колекційних автомобілів і сексу в позашляховиках".

Але книга, яка отримала літературну премію, — про інше. Це історичний трилер під назвою "Звір". Події розгортаються під час епідемії холери 1834 року, центральний персонаж — серійний убивця, на якого полюють журналіст, поліцейський і молода жінка.

Premio Planeta de Novela

Романи Моли рясніють сценами насильства та жорстокості. Іспанська преса відзначала, що контраст між біографічними даними про Моле — університетська професорка з трьома дітьми — і відвертою жорстокістю її творів був хорошим маркетинговим прийомом.

Раніше Фокус повідомляв про те, що лауреат Нобелівської премії з літератури 2021 року Абдулразак Гурна не повірив, що його удостоїли премії і сказав співробітникам Нобелівського комітету: "Дайте мені спокій". "Знаєте, всі ці холодні продзвони ... я подумав, що це черговий такий дзвінок", — розповів танзанійський письменник.