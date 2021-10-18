В Иране тысячи детей потеряли родителей из-за пандемии COVID-19

Более 50 тыс. иранских детей осиротели, во многом потому, что власти длительное время отказывались от импорта вакцины из США и Великобритании.

Счет детей, потерявших кого-то из родителей, идет на тысячи, по данным местной Службы социального обеспечения. Об этом сообщает BBC.

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В последние полтора года многих школьников в Иране перевели на домашнее обучение, они вынужденно остаются дома, лишаясь тем самым поддержки учителей.

"У детей, которые остались без родителей, возникает ощущение, что жизнь непредсказуема, — объясняет Самин Шахим, профессор психологии и лидерства в Лондоне. — Им кажется, будто они утратили свободу действий, и что в своей жизни они ничего не контролируют. Такое состояние чревато продолжительными последствиями. Вместе с тем возникает и риск травм, которые наблюдаются непродолжительное время, что также может нежелательно сказаться на детском здоровье".

Четырехлетняя Элиза была очень привязана к своему отцу. Они читали, пели и играли вместе. Но когда отец умер от коронавирусной инфекции в возрасте 40 лет, она оказалась в числе тысяч других иранских детей, которые столкнулись с подобной личной трагедией. "В последнее время она очень беспокойная, стоит оставить ее на минуту, как она начнет думать, что я могу не вернуться, как и ее отец", — объясняет ее мать Афруз. Она все же работает учительницей и может обеспечить своего ребенка и как педагог помочь справиться с утратой близкого. Многим семьям в Иране живется сложнее, особенно тем, кто потерял основного кормильца.

К проблеме пандемии добавляются и экономические сложности, вызванные западными санкциями, повсеместной коррупцией и ненадлежащим управлением. В первый год с начала кризиса более миллиона иранцев стали безработными, по данным местного исследовательского центра.

С недавнего времени жителям Ирана доступна вакцина от COVID-19 из США и Великобритании.

"В силу экономической неопределенности и сложностей финансового характера дети старшего возраста будут вынуждены оставлять школу и идти работать, чтобы обеспечить своих младших братьев и сестер", — говорит Самин Шахим.

Иран среди тех ближневосточных стран, которые сильнее других пострадали от вспышки коронавируса.

Официально считается, что от пандемии в стране погибло свыше 120 тыс. человек, но даже руководство страны признает, что официальные данные сильно занижены и что реальные цифры намного выше.

Многие жители этой исламской республики возлагают ответственность за масштабы пандемии на аятоллу Али Хаменеи, верховного лидера, который прошлой зимой запретил ввозить вакцину американского и британского производства.

Сейчас западные вакцины доступны и в Иране, но на сегодня лишь около 20% населения получили повторную дозу.

Ранее Фокус сообщал о том, что массовые захоронения погибших от коронавирусной инфекции в Иране уже можно разглядеть из космоса — настолько быстро они растут. На спутниковых снимках запечатлено кладбище в городе Кум, которое беспрерывно расширяется.