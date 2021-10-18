В Ірані тисячі дітей втратили батьків через пандемію COVID-19

Більше 50 тис. іранських дітей осиротіли, багато в чому через те, що влада тривалий час відмовлялася від імпорту вакцини з США та Великобританії.

Кількість дітей, які втратили когось із батьків, йде на тисячі, за даними місцевої Служби соціального забезпечення. Про це повідомляє BBC.

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В останні півтора року багатьох школярів в Ірані перевели на домашнє навчання, вони вимушено залишаються вдома, втрачаючи тим самим підтримку вчителів.

"У дітей, які залишилися без батьків, виникає відчуття, що життя непередбачуване, — пояснює Самін Шахім, професор психології та лідерства в Лондоні. — Їм здається, ніби вони втратили свободу дій і що у своєму житті вони нічого не контролюють. Такий стан загрожує тривалими наслідками. У той же час виникає й ризик травм, які спостерігаються нетривалий час, що також може небажано позначитися на дитячому здоров'ї".

Чотирирічна Еліза була дуже прив'язана до свого батька. Вони читали, співали та грали разом. Але коли батько помер від коронавірусної інфекції у віці 40 років, вона виявилася в числі тисяч інших іранських дітей, які зіткнулися з подібною особистою трагедією. "Останнім часом вона дуже неспокійна, варто залишити її на хвилину, як вона почне думати, що я можу не повернутися, як і її батько", — пояснює її мати Афруз. Вона все ж працює вчителькою і може забезпечити свою дитину і як педагог допомогти впоратися з втратою близької людини. Багатьом сім'ям в Ірані живеться складніше, особливо тим, хто втратив основного годувальника.

До проблеми пандемії додаються й економічні складнощі, викликані західними санкціями, повсюдною корупцією та неналежним управлінням. У перший рік із початку кризи понад мільйон іранців стали безробітними, за даними місцевого дослідницького центру.

З недавнього часу жителям Ірану доступна вакцина від COVID-19 з США і Великобританії.

"У силу економічної невизначеності та складнощів фінансового характеру діти старшого віку будуть змушені залишати школу та йти працювати, щоб забезпечити своїх молодших братів і сестер", — говорить Самін Шахім.

Іран серед тих близькосхідних країн, які сильніше за інших постраждали від спалаху коронавірус.

Офіційно вважається, що від пандемії в країні загинуло понад 120 тис. чоловік, але навіть керівництво країни визнає, що офіційні дані сильно занижені і що реальні цифри набагато вищі.

Багато жителів цієї ісламської республіки покладають відповідальність за масштаби пандемії на аятолу Алі Хаменеї, верховного лідера, який минулої зими заборонив ввозити вакцину американського та британського виробництва.

Зараз західні вакцини доступні і в Ірані, але на сьогодні лише близько 20% населення отримали повторну дозу.

Раніше Фокус повідомляв про те, що масові поховання загиблих від коронавірусної інфекції в Ірані вже можна розгледіти з космосу — настільки швидко вони ростуть. На супутникових знімках відображено кладовище в місті Кум, яке безперервно розширюється.