Беларусь выслала французского посла из Минска

Журналисты говорят, что негласным поводом для выдворения дипломата могли послужить его высказывания о том, что "смертную казнь в Беларуси лучше отменить".

В прошедшее воскресенье МИД Беларуси выступил с требованием о том, чтобы посол Франции Николя де Буйян де Лакост покинул пределы страны. Об этом сообщает DW.

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Сотрудники пресс-службы посольства подтвердили эту информацию в интервью журналистам. 57-летний де Лакост исполнял свои дипломатические обязанности в Беларуси с конца прошлого года.

В начале текущего месяца он заявлял, что Франция бы приветствовала пересмотр белорусского законодательства о смертной казни, упомянув, что в этом году отмечается 40-летие отмены смертной казни в самой Франции.

"Для Франции смертная казнь — это бесчеловечно", — объяснял посол, по его словам, в любой правовой системе присутствует человеческий фактор — судьи могут ошибиться.

Николя де Лакост считает, что для начала можно было бы ввести мораторий на исполнение приговоров.

По сведениям белорусской прессы, французский посол до сих пор не вручил президенту Беларуси верительные грамоты — документы, которые получают дипломаты для последующей аккредитации в зарубежной стране. Однако известно, что копии верительных грамот де Лакост передал главе белорусского МИДа Владимиру Макею.

Напомним, что в конце прошлого месяца власти Беларуси заявили, что сейчас не считают целесообразным проводить референдум об отмене высшей меры наказания. Однако по заявлению главы Конституционного суда страны, в будущем Беларусь, возможно, и пересмотрит свое законодательство, проведя референдум.