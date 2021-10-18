Білорусь вислала французького посла з Мінська

Журналісти кажуть, що негласним приводом для видворення дипломата могли слугувати його висловлювання про те, що "смертну кару в Білорусі краще скасувати".

Минулої неділі МЗС Білорусі виступило із вимогою про те, щоб посол Франції Ніколя де Буйан де Лакост покинув межі країни. Про це повідомляє DW.

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Співробітники пресслужби посольства підтвердили цю інформацію в інтерв'ю журналістам. 57-річний де Лакост виконував свої дипломатичні обов'язки в Білорусі з кінця минулого року.

На початку поточного місяця він заявляв, що Франція б схвалила перегляд білоруського законодавства про смертну кару, згадавши, що в цьому році відзначається 40-річчя скасування смертної кари у Франції.

"Для Франції смертна кара — це не по-людськи", — пояснював посол, за його словами, в будь-якій правовій системі присутній людський фактор — судді можуть помилитися.

Ніколя де Лакост вважає, що для початку можна було б ввести мораторій на виконання вироків.

За відомостями білоруської преси, французький посол досі не вручив президенту Білорусі вірчі грамоти — документи, які отримують дипломати для подальшої акредитації в зарубіжній країні. Однак відомо, що копії вірчих грамот де Лакост передав главі білоруського МЗС Володимиру Макею.

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця влада Білорусі заявила, що зараз не вважає доцільним проводити референдум про скасування вищої міри покарання. Однак за заявою глави Конституційного суду країни, в майбутньому Білорусь, можливо, і перегляне своє законодавство, провівши референдум.