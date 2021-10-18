Япония выльет в океан радиоактивную воду с "Фукусимы" (фото)

Правительство страны назвало такой вариант "наиболее реалистичным". Также рассматривались сценарии испарить воду или хранить ее в специальных емкостях.

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что не стоит откладывать вопрос о том, чтобы слить в море загрязненную воду из разрушенного ядерного реактора на АЭС Фукусима-1. Об этом сообщает The Guardian.

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Соседние страны и местные рыбаки высказываются против такой идеи. В минувший уикэнд Кисида впервые приехал к месту АЭС, где больше 10 лет назад произошло землетрясение и цунами, повлекшие радиационную аварию максимального уровня. Японский премьер заявляет, что общественности разъяснят, что для Тихого океана эта вода вполне безопасна. "Я твердо убежден в том, что с решением проблемы сточных вод не следует медлить", — сказал Кисида журналистам в присутствии представителей компании-оператора АЭС Tokyo Electric Power.

После аварии 2011 года в подвальных отсеках атомного реактора скопились сточные воды, которые откачивают и очищают.

Система химической обработки Tepco снижает радиоактивность воды до безопасного уровня. Так удается удалить практически все радиоактивные элементы, кроме одного — трития — радиоактивного изотопа водорода. Эксперты утверждают, что только очень высокая концентрация трития опасна для людей. Правительство страны часто ссылается на то, что действующие АЭС регулярно обеззараживают и сливают это вещество в океан.

На территории АЭС находится 1 000 баков с более чем миллионом тонн воды. Tepco предупреждает, что к концу следующего года места для их хранения уже не хватит. Работы по сливу воды начнутся весной 2023 года и на их завершение может уйти около десяти лет.

Против такого шага выступают объединения рыбаков. Они считают, что это сведет на нет годы напряженной работы по восстановлению репутационных потерь, которые местная рыболовная промышленность несет из-за аварии.

Многие годы велись дискуссии о том, что делать с радиоактивной водой. Предлагалось ее испарить или использовать больше емкостей для хранения в других местах. В конечном итоге Япония решила, что слить воду в море — самый реалистичный вариант и что это позволит начать работы по выведению АЭС из эксплуатации — дорогостоящий проект, который растянется примерно на 40 лет.

Соседняя Южная Корея до сих запрещает импорт морепродуктов из префектуры Фукусима.

На недавней Олимпиаде представители Олимпийского комитета Южной Кореи даже особым образом организовывали питание для своих спортсменов, пытаясь удостовериться в том, что в них не подадут морепродукты из Фукусимы, хотя продукция из префектуры проходит тщательные проверки.

Ранее Фокус сообщал, что США проверяет информацию об утечке радиации с ядерной электростанции в Китае. Французская компания-оператор опасается, что Китай превысил нормы радиации рядом со станцией, и поэтому обратилась к американскому правительству.