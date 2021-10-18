Японія виллє в океан радіоактивну воду з "Фукусіми" (фото)

Уряд країни назвав такий варіант "найбільш реалістичним". Також розглядалися сценарії випарувати воду або зберігати її в спеціальних ємностях.

Новий прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що не варто відкладати питання про те, щоб злити в море забруднену воду зі зруйнованого ядерного реактора на АЕС Фукусіма-1. Про це повідомляє The Guardian.

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Сусідні країни і місцеві рибалки висловлюються проти такої ідеї. У минулий вікенд Кісіда вперше приїхав до місця АЕС, де понад 10 років тому стався землетрус і цунамі, які спричинили радіаційну аварію максимального рівня. Японський прем'єр заявляє, що громадськості роз'яснять, що для Тихого океану ця вода цілком безпечна. "Я твердо переконаний у тому, що з вирішенням проблеми стічних вод не варто зволікати", — сказав Кісіда журналістам у присутності представників компанії-оператора АЕС Tokyo Electric Power.

Після аварії 2011 року в підвальних відсіках атомного реактора скупчилися стічні води, які відкачують та очищають.

Система хімічної обробки Tepco знижує радіоактивність води до безпечного рівня. Так вдається видалити практично всі радіоактивні елементи, крім одного — тритію — радіоактивного ізотопу водню. Експерти стверджують, що тільки дуже висока концентрація тритію небезпечна для людей. Уряд країни часто посилається на те, що чинні АЕС регулярно знезаражують і зливають цю речовину в океан.

На території АЕС перебуває 1 000 баків з понад мільйоном тонн води. Tepco попереджає, що до кінця наступного року місця для їхнього зберігання вже не вистачить. Роботи зі зливу води почнуться навесні 2023 року і на їх завершення може піти близько десяти років.

Проти такого кроку виступають об'єднання рибалок. Вони вважають, що це зведе нанівець роки напруженої роботи з відновлення репутаційних втрат, які місцева рибальська промисловість несе через аварію.

Багато років велися дискусії про те, що робити з радіоактивною водою. Пропонувалося її випарувати або використовувати більше ємностей для зберігання в інших місцях. Зрештою Японія вирішила, що злити воду в море — найреальніший варіант і що це дозволить почати роботи щодо виведення АЕС з експлуатації — дорогий проєкт, який розтягнеться приблизно на 40 років.

Сусідня Південна Корея досі забороняє імпорт морепродуктів з префектури Фукусіма.

На нещодавній Олімпіаді представники Олімпійського комітету Південної Кореї навіть особливим чином організовували харчування для своїх спортсменів, намагаючись упевнитися в тому, що в них не подадуть морепродукти з Фукусіми, хоча продукція з префектури проходить ретельні перевірки.

Раніше Фокус повідомляв, що США перевіряють інформацію про витік радіації з атомної електростанції в Китаї. Французька компанія-оператор побоюється, що Китай перевищив норми радіації поруч зі станцією, і тому звернулася до американського уряду.