200 моделей позировали голыми в защиту Мертвого моря (фото)

Обнаженных людей окрасили в белый цвет, что иллюстрирует библейскую историю о жене Лота, которая превратилась в соляной столб, оглянувшись в сторону Содома.

Около 200 обнаженных моделей прогулялись в пустыне Израиля в рамках групповой фотосессии, сообщает Vice.

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Так американский фотограф Спенсер Туник пытается привлечь внимание общественности к проблеме высыхающего озера. Мертвое море считается самой низкой точкой планеты, содержание соли в нем почти в 10 раз выше, чем в океане. С 1960-х годов оно утратило треть своего объема после того, как местные власти решили отвести воду из реки Иордан, которая впадает в озеро. Пресная вода понадобилась населению стран, на территориях которых озеро расположено.

Фотоинсталляция Спенсера Туника проходила на территории Израиля, этот проект призван помочь в создании нового музея Мертвого моря в городе Арад. Местный мэр надеется, что эти фото помогут найти необходимое финансирование для музея. Сейчас доступна только его онлайн-версия.

Моделей, участвовавших в инсталяции, окрасили в белый цвет, что иллюстрирует библейскую историю о жене Лота, которая превратилась в соляной столб, когда оглянулась в сторону Содома. Как правило, на то, чтобы полностью смыть такую краску, уходит до трех дней.

Мертвое море высыхает не только из-за водоотвода: израильские и иорданские компании в больших бассейнах испаряют воду, чтобы получить ценные минералы, в частности калий и магний.

Те, кто пытаются сохранить озеро, сталкиваются со всевозможными препятствиями. Так, в 2013 году Израиль, Иордания и Палестина договорились о разработке новых водных ресурсов путем опреснения морской воды. Инициативу поддержал Всемирный банк, Соединенные штаты и ЕС. Однако спустя несколько лет Израиль решил выйти из соглашения. Теперь Иордания, для которой Мертвое море служит главной туристической достопримечательностью и по территории которой проходит большая часть его береговой линии, самостоятельно занимается решением проблемы.

Это уже не первая фотосессия с обнаженными моделями, которую организовал Туник, чтобы привлечь внимание к исчезающему озеру. Но не всем нравится подход инсталлятора. Из-за его фотографий некоторые представители Кнессета даже предлагали принять закон, запрещающий демонстрацию обнаженной натуры в общественных местах.

Напомним, в марте 2021 года Фокус сообщал о первых за последние 60 лет фрагментах библейского свитка, которые нашли в Израиле. То, что осталось от свитков, обнаружили в т.н. "пещере ужаса" в Нахаль-Хевере, которая находится примерно на 80 метров ниже вершины утеса.

Этим фрагментам около 2 тыс. лет, в последний раз серию библейских манускриптов I-III века находили еще в конце 40-х годов прошлого века. Это были свитки Мертвого моря, случайно обнаруженные в пещерах Кумрана.