Впервые за 60 лет в Израиле нашли фрагменты библейского свитка (фото, видео)

Фрагменты свитков найдены в так называемой "пещере ужаса" в Нахаль-Хевере, которая находится примерно на 80 метров ниже вершины утеса.

Израильские археологи в пещерах Мертвого моря нашли библейские свитки, возраст которых составляет около 2 000 лет.

Об открытии со ссылкой на Управление древностей Израиля сообщает Times of Israel.

Отмечается, что в последний раз серию библейских манускриптов I-III века нашли еще в конце 1940-х годов – более 60-ти лет назад.

"Впервые за примерно 60 лет археологи обнаружили фрагменты библейского свитка. Свиток, написанный по-гречески, включает в себя отрывки из Книги Двенадцати Малых Пророков, в том числе книги Захарии и Наума", – отметили в управлении.

[ + – ] Israel Antiquities Authority

Фрагменты свитков найдены в так называемой "пещере ужаса" в Нахаль-Хевере, которая находится примерно на 80 метров ниже вершины утеса. Эта пещера получила такое название из-за особенностей своего расположения. Она "окружена ущельями, и добраться до нее можно, только спустившись по отвесной скале с риском для жизни".

Открытие было сделано в рамках операции по спасению древних артефактов в пещерах по всей Иудейской пустыне. Она стартовала в 2017 году после того, как в пещерах были замечены "черные археологи".

Кроме того, в пещере был обнаружен мумифицированный скелет ребенка, накрытого погребальным саваном. По мнению ученых, возраст этого захоронения составляет не менее 6000 лет.

Отметим, археологи были приятно удивлены, наткнувшись в израильском порту в бассейне Средиземного моря, хорошо сохранившийся бронзовый шлем, который носил греческий воин почти 3 тыс. лет назад.

Египетские археологи также сделали неожиданную находку при раскопках в древнем портовом городе Береника на Красном море. Им удалось найти самое старое в мире кладбище домашних животных.

Напомним, что ранее в Турции обнаружили терракотовые фигурки возрастом 2 тыс. лет. Статуэтки, которым от 2100 до 2200 лет, имели разные изображения. Одни изображали простых смертных, среди которых были женщина с ребенком, мальчик с каким-то фруктом, всадник и женщина, несущая гидрию. Другие – богов, Артемиду, Геракла, Афродиту, Лето и Аполлона.