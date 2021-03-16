Вперше за 60 років в Ізраїлі знайшли фрагменти біблійного сувою (фото, відео)

Фрагменти сувоїв знайдені в так званій "печері жаху" в Нахаль-Хевер, яка знаходиться приблизно на 80 метрів нижче вершини скелі.

Ізраїльські археологи в печерах Мертвого моря знайшли біблійні сувої, вік яких становить майже 2 000 років.

Про відкриття з посиланням на Управління старовини Ізраїлю повідомляє Times of Israel.

Зазначається, що востаннє серію біблійних манускриптів I-III століття знайшли ще наприкінці 1940-х років — понад 60 років тому.

"Вперше за майже 60 років археологи знайшли фрагменти біблійного сувою. Сувій, написаний грецькою, містить уривки з Книги Дванадцяти Малих Пророків, зокрема книги Захарії і Наума", — зазначили в управлінні.

[ + – ] Israel Antiquities Authority

Фрагменти сувоїв знайдені в так званій "печері жаху" в Нахаль-Хевер, яка знаходиться приблизно на 80 метрів нижче вершини скелі. Ця печера отримала таку назву через особливості свого розташування. Вона "оточена ущелинами, і дістатися до неї можна, тільки спустившись по прямовисній скелі з ризиком для життя".

Відкриття було зроблене в рамках операції з порятунку древніх артефактів у печерах по всій Іудейській пустелі. Вона стартувала в 2017 році після того, як у печерах були помічені "чорні археологи".

Крім того, у печері був знайдений муміфікований скелет дитини, накритий похоронним саваном. На думку вчених, вік цього поховання становить не менше 6 000 років.

Зазначимо, археологи були приємно здивовані, побачивши в ізраїльському порту в басейні Середземного моря, добре збережений бронзовий шолом, який носив грецький воїн майже 3 тис. років тому.

Єгипетські археологи також зробили несподівану знахідку під час розкопок у стародавньому портовому місті Береника на Червоному морі. Їм вдалося знайти найстаріше в світі кладовище домашніх тварин.

Нагадаємо, що раніше в Туреччині знайшли теракотові фігурки віком 2 тис. років. Статуетки, яким від 2 100 до 2 200 років, мали різні зображення. Одні зображували простих смертних, серед яких були жінка з дитиною, хлопчик з якимось фруктом, вершник і жінка, що несе гідро. Інші — богів, Артеміду, Геракла, Афродіту, Літо й Аполлона.