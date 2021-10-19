200 моделей позували голими на захист Мертвого моря (фото)

Оголених людей пофарбували в білий колір, що ілюструє біблійну історію про дружину Лота, яка перетворилася на соляний стовп, озирнувшись у сторону Содому.

Близько 200 голих моделей прогулялися в пустелі Ізраїлю в межах групової фотосесії, повідомляє Vice.

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Так американський фотограф Спенсер Тунік намагається привернути увагу громадськості до проблеми озера, що висихає. Мертве море вважається найнижчою точкою планети, вміст солі в ньому майже в 10 разів вище, ніж в океані. З 1960-х років воно втратило третину свого обсягу після того, як місцева влада вирішила відвести воду з річки Йордан, що впадає в озеро. Прісна вода знадобилася населенню країн, на територіях яких озеро розташоване.

Фотоінсталяція Спенсера Туніка проходила на території Ізраїлю, цей проєкт покликаний допомогти в створенні нового музею Мертвого моря в місті Арад. Місцевий мер сподівається, що ці фото допоможуть знайти необхідне фінансування для музею. Наразі доступна тільки його онлайн-версія.

Моделей, які брали участь в інсталяції, пофарбували в білий колір, що ілюструє біблійну історію про дружину Лота, яка перетворилася на соляний стовп, коли озирнулася в бік Содому. Як правило, на те, щоб повністю змити таку фарбу, йде до трьох днів.

Мертве море висихає не тільки через водовідведення: ізраїльські та йорданські компанії у великих басейнах випаровують воду, щоб отримати цінні мінерали, зокрема калій і магній.

Ті, хто намагаються зберегти озеро, стикаються зі всілякими перешкодами. Так, у 2013 році Ізраїль, Йорданія і Палестина домовилися про розробку нових водних ресурсів шляхом опріснення морської води. Ініціативу підтримав Світовий банк, Сполучені штати та ЄС. Однак, через кілька років Ізраїль вирішив вийти з угоди. Тепер Йорданія, для якої Мертве море служить головною туристичною визначною пам'яткою і територією якої проходить велика частина його берегової лінії, самостійно займається вирішенням проблеми.

Це вже не перша фотосесія з оголеними моделями, яку організував Тунік, щоб привернути увагу до зникнення озера. Але не всім подобається підхід інсталятора. Через його фотографії деякі представники Кнесету навіть пропонували ухвалити закон, що забороняє демонстрацію голої натури в громадських місцях.

Нагадаємо, у березні 2021 року Фокус повідомляв про перші за останні 60 років фрагменти біблійного сувою, які знайшли в Ізраїлі. Те, що залишилося від сувоїв, виявили в т.зв. "Печері жаху" в Нахаль-Хевері, яка розташована приблизно на 80 метрів нижче за вершину скелі.

Цим фрагментами близько 2 тис. років, востаннє серію біблійних манускриптів I-III століття знаходили ще в кінці 40-х років минулого століття. Це були сувої Мертвого моря, випадково виявлені в печерах Кумрана.