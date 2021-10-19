В Уэльсе рассмотрят вопрос о выходе из состава Великобритании

Министры-лейбористы создали специальную комиссию, которая рассмотрит взаимоотношения между Кардиффом и Лондоном. Консерваторы выступили против этой идеи.

Члены правительства Уэльса из Лейбористской партии создали специальную комиссию, которая рассмотрит регулирование отношений с остальной частью Соединенного Королевства. Один из вопросов, которые будет прорабатывать новый орган, касается независимости от Великобритании. Об этом сообщает BBC.

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По данным журналистов, комиссия будет рассматривать варианты реформы конституционных структур королевства, частью которых является Уэльс. Сопредседатель комиссии, профессор Лаура Макаллистер заявила, что вопросу независимости также нужно уделить внимание, так как необходимо "рассмотреть все варианты".

Хотя Лейбористская партия Уэльса считает, что регион должен остаться в составе Великобритании, в своей избирательной программе она обещала создание такой комиссии для "общенационального разговора". В свою очередь первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд выразил мнение, что будущее Британии было бы более определенным, если бы больше вопросов, которые касаются Уэльса, решались бы в Кардиффе, а нации королевства были объединены по добровольному согласию.

Журналисты объяснили, что на данный момент сферы здравоохранения, образования и местного самоуправления находятся в сфере полномочий Кардиффа, однако вопросы обороны, внешней и информационной политики решаются в Лондоне.

Тем временем Консерваторская партия считает рассмотрение вопроса об отделении от Великобритании бессмысленной "тратой времени и ресурсов". Политическая сила обвиняет правящее большинство лейбористов в отвлечении общественного внимания от важных проблем.

В начале этого года Фокус писал, что Шотландия может снова запустить процедуру референдума, на котором может решиться вопрос о выходе региона из состава королевства.