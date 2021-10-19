В Уельсі розглянуть питання про вихід зі складу Великобританії

Міністри-лейбористи створили спеціальну комісію, яка розгляне взаємини між Кардіффом і Лондоном. Консерватори виступили проти цієї ідеї.

Урядовці Уельсу з Лейбористської партії створили спеціальну комісію, яка розгляне регулювання відносин з іншою частиною Сполученого Королівства. Одне з питань, які буде опрацьовувати новий орган, стосується незалежності від Великобританії. Про це повідомляє BBC.

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За даними журналістів, комісія розглядатиме варіанти реформи конституційних структур королівства, частиною яких є Уельс. Співголова комісії, професорка Лаура Макаллістер заявила, що питанню незалежності також потрібно приділити увагу, оскільки необхідно "розглянути всі варіанти".

Хоча Лейбористська партія Уельсу вважає, що регіон повинен залишитися в складі Великобританії, у своїй виборчій програмі вона обіцяла створення такої комісії для "загальнонаціональної розмови". Зі свого боку перший міністр Уельсу Марк Дрейкфорд висловив думку, що майбутнє Британії було б більш визначеним, якби більше питань, які стосуються Уельсу, вирішувалися б у Кардіффі, а нації королівства були об'єднані за добровільною згодою.

Журналісти пояснили, що наразі сфери охорони здоров'я, освіти та місцевого самоврядування знаходяться у сфері повноважень Кардіффа, однак питання оборони, зовнішньої та інформаційної політики вирішуються в Лондоні.

Тим часом Консерваторська партія вважає розгляд питання про відділення від Великобританії безглуздою "тратою часу і ресурсів". Політична сила звинувачує керівну більшість лейбористів у відволіканні уваги громадськості від важливих проблем.

На початку цього року Фокус писав, що Шотландія може знову запустити процедуру референдуму, на якому може вирішитися питання про вихід регіону зі складу королівства.