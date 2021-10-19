В Индии пара в кухонном котле добиралась на свою свадьбу из-за наводнений (видео)

Молодожены выбрали необычный способ, чтобы попасть в храм, к месту бракосочетания — в алюминиевом котле они плыли по затопленным улицам в индийском штате Керала.

Котел, который оказался единственным возможным средством передвижения по городу, одолжили в местном храме, сообщает The Guardian.

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Фотографии пары, которая сидит в кухонной емкости, в то время как другие люди их толкают, местные жители выложили в соцсетях.

Из-за наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в штате Керала, погибли по меньшей мере 27 человек, однако молодые люди из района Аллеппи не захотели переносить день свадьбы. По опубликованным позже фотографиям из храма Талавади, который тоже частично был залит водой, можно понять, что они добрались сухими и невредимыми.

"Это свадьба, о которой мы даже не мечтали", — сказали молодожены в интервью местной прессе, которая сообщает, что муж и жена, Акаш и Аишвария, работают в больнице города Ченганур.

В последние четыре дня сильные дожди вызвали наводнение и смертельные оползни по всему штату Керала. Из-за разлива реки были смыты мосты и дороги, в ряде случаев целые города и деревни оказались недоступными.

На снимках, сделанных в этом регионе, видны погруженные в воду автомобили и автобусы, а от отдельных домов остались руины.

В понедельник для поиска выживших привлекли армию. По словам официальных лиц, эвакуированы тысячи людей и разбиты больше ста лагерей помощи.

Ранее Фокус сообщал, что из-за стихийных бедствий в Китае цены на уголь достигли рекордных отметок. В наводнениях, по сообщениям властей, погибли как минимум 15 человек. После июльских наводнений в Хэнани, сейчас от сильных дождей пострадала провинция Шаньси, крупнейший угледобывающий регион страны.