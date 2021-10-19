В Індії пара в кухонному казані добиралася на своє весілля через повені (відео)

Молодята вибрали незвичайний спосіб, щоб потрапити в храм, до місця одруження — в алюмінієвому котлі вони пливли по затоплених вулицях в індійському штаті Керала.

Котел, який виявився єдиним можливим засобом пересування по місту, позичили в місцевому храмі, повідомляє The Guardian.

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Фотографії пари, яка сидить у кухонній ємності, тоді як інші люди їх штовхають, місцеві жителі виклали в соцмережах.

Через повені та зсуви, викликані проливними дощами в штаті Керала, загинули щонайменше 27 осіб, проте молоді люди з району Аллеппі не захотіли переносити день весілля. За опублікованими пізніше фотографіями з храму Талаваді, який теж частково був залитий водою, можна зрозуміти, що вони дісталися сухими та неушкодженими.

"Це весілля, про яке ми навіть не мріяли", — сказали молодята в інтерв'ю місцевій пресі, яка повідомляє, що чоловік і дружина, Акаш і Айшварія, працюють у лікарні міста Ченганур.

В останні чотири дні сильні дощі викликали повінь і смертельні зсуви по всьому штату Керала. Через розлив річки були змиті мости та дороги, у низці випадків цілі міста та села виявилися недоступними.

На знімках, зроблених у цьому регіоні, видно занурені в воду автомобілі й автобуси, а від окремих будинків залишилися руїни.

У понеділок для пошуку тих, що вижили, залучили армію. За словами офіційних осіб, евакуйовано тисячі людей і розбиті більше ста таборів допомоги.

Раніше Фокус повідомляв, що через стихійні лиха в Китаї ціни на вугілля досягли рекордних позначок. У повенях, за повідомленнями влади, загинули як мінімум 15 осіб. Після липневих повеней у Хенані, зараз від сильних дощів постраждала провінція Шаньсі, найбільший вуглевидобувний регіон країни.