Ціни на вугілля для ТЕС у Китаї б'ють рекорди через повінь (фото, відео)

Ціна на вугілля на товарній біржі Чженчжоу у вівторок виросла на 10%, а днем раніше — на 12%. При цьому місцева влада стверджує, що катаклізм забрав життя менше 15 осіб.

Слідом за липневими повенями в гірничорудному районі Хенань, зараз від сильних дощів постраждала провінція Шаньсі, найбільший вуглевидобувний регіон країни. Про це повідомляє BBC.

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У вівторок, 12 жовтня, ціна на вугілля на товарній біржі Чженчжоу зросла на 10%, днем раніше також спостерігався різкий стрибок цін, на 12%. Китай потерпає від повеней, десятки шахт закриваються, заводи зупиняються.

Повені створюють перешкоди для Китаю, який вирішив збільшити поставки енергоносіїв, що дозволило б пом'якшити нинішню енергетичну кризу.

На минулому тижні через сильні повені в провінції Шаньсі, яка виробила до третини китайського вугілля цьогоріч, закрилися десятки шахт. На деяких роботи з часом відновлюються.

Як повідомляє місцева влада, повені забрали життя щонайменше 15 осіб, а постраждали майже два млн жителів.

Сильні зливи призвели до обвалення будинків і зсувів у більш ніж 70 районах і містах провінції.

Ще до повеней Китай відчував труднощі з енергопостачанням, електроенергію відключали у більшій частині території країни.

В останні кілька тижнів через дефіцит електроенергії постачальники були змушені обмежити енергопостачання мільйонів будинків і підприємств Китаю.

Минулої п'ятниці влада країни вирішила збільшити видобуток вугілля для теплових електростанцій, тому що через відключення електроенергії деякі заводи обмежили виробництво або навіть повністю зупинили свою роботу. Особливо страждають виробничі центри на півночі Китаю.

Раніше Фокус повідомляв про найсильнішу повінь у Китаї: 12 загиблих, 100 тис. евакуйованих. Проливні дощі йдуть третій день і триватимуть ще стільки ж.

Раніше Фокус повідомляв, що громадян Китаю просять не користуватися мікрохвильовками і бойлерами. Через віялові відключення зупиняються заводи і перестають працювати світлофори.