Сильна повінь в Китаї: 12 загиблих, 100 тис. евакуйованих (відео, фото)

Проливні дощі йдуть третій день і триватимуть ще стільки ж.

Увечері 19 липня проливний дощ обрушився на місто Чженчжоу, провінція Хенань у центральному Китаї. У деяких районах міста спостерігалися грози, сильний вітер і випадало більше 100 мм опадів за годину, повідомляє телеканал CGTN.

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Дощі йдуть практично безперервно. 21 липня синоптики національного метеорологічного центру попередили, що опади в провінції Хенань триватимуть протягом наступних трьох днів.

Дощі названі найсильнішими за останні десятиліття.

Офіційно повідомляється про 12 загиблих, майже 100 тис. осіб були переселені у безпечні місця.

Сильно постраждала місцева транспортна система. На Східному вокзалі Чженчжоу був призупинений рух понад 100 поїздів, в яких застрягли тисячі пасажирів.

Чженчжоу — великий залізничний вузол Китаю. Західний вокзал Пекіна скасував обслуговування 71 поїздки 21 липня. Швидкісні поїзди, що курсують з міста Ухань в Пекін, також були скасовані.

Аеропорт Чженчжоу 20 липня закрився до середини дня 21 липня. Скасовані 303 рейси.

Також 20 липня була зупинена мережа метро Чженчжоу, оскільки в тунелі прорвалася вода. "Вода піднялася до наших плечей, — сказав CGTN свідок. — Потік був настільки сильним, що збивав із ніг. Деякі так і залишилися в затопленому вагоні, зокрема дитина".

"Якби ви не трималися міцно за перила, нас би легко змило", — додав інший.

Вночі на 21 липня прорвало дамбу в повіті Ічуань, а дамба річки серйозно постраждала. Туди були відправлені підняті по тривозі військовослужбовці армії Китаю.

У звʼязку з ударом стихії влади міста і провінції підвищили рівень реагування на надзвичайні ситуації до першого рівня, а міністерство надзвичайних ситуацій КНР — з третього до другого.

Нагадаємо, влада ФРН і Бельгії продовжують аналізувати ситуацію в своїх країнах після руйнівних повеней. Станом на середину дня 17 липня кількість жертв сягла 168 осіб. У Німеччині повінь стала найсерйознішим стихійним лихом за останні 50 років.

У німецькому місті Гайльбронн вода залила салон преміальних автомобілів Porsche. Унаслідок не менше пʼяти авто кожен вартістю понад 100 тисяч євро стали непридатними.