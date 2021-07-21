Сильнейшее наводнение в Китае: 12 погибших, 100 тыс. эвакуированных (видео, фото)

Проливные дожди идут третий день и будут продолжаться еще столько же.

Вечером 19 июля проливной дождь обрушился на город Чжэнчжоу, провинция Хэнань в центральном Китае. В некоторых районах города наблюдались грозы, сильный ветер и выпадало более 100 мм осадков в час, сообщает телеканал CGTN.

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Дожди идут практически непрерывно. 21 июля синоптики национального метеорологического центра предупредили, что осадки в провинции Хэнань будут продолжаться в течение следующих трех дней.

Дожди названы самыми сильными за последние десятилетия.

Официально сообщается о 12 погибших, около 100 тыс. человек были переселены в безопасные места.

Сильно пострадала местная транспортная система. На Восточном вокзале Чжэнчжоу было приостановлено движение более 100 поездов, в которых застряли тысячи пассажиров.

Чжэнчжоу – крупный железнодорожный узел Китая. Западный вокзал Пекина отменил обслуживание 71 поездки 21 июля. Скоростные поезда, курсирующие из города Ухань в Пекин, также были отменены.

Аэропорт Чжэнчжоу 20 июля закрылся до середины дня 21 июля. Отменены 303 рейса.

Также 20 июля была остановлена сеть метро Чжэнчжоу, так как в тоннели прорвалась вода. "Вода поднялась до наших плеч, – сказал CGTN свидетель. – Поток был настолько сильным, что сбивал с ног. Некоторые так и остались в затопленном вагоне, в том числе ребенок".

"Если бы вы не держались крепко за перила, нас бы легко смыло", – добавил другой.

Ночью на 21 июля была прорвана плотина в уезде Ичуань, а дамба реки серьезно пострадала. Туда была отправлены поднятые по тревоге военнослужащие армии Китая.

В связи с ударом стихии власти города и провинции повысили уровень реагирования на чрезвычайные ситуации до первого уровня, а министерство чрезвычайных ситуаций КНР – с третьего до второго.

Напомним, власти ФРГ и Бельгии продолжают анализировать ситуацию в своих странах после разрушительных наводнений. По состоянию на середину дня 17 июля число жертв достигло 168 человек. В Германии наводнение стало самым серьезным стихийным бедствием за последние 50 лет.

В немецком городе Хайльбронн вода залила салон премиальных автомобилей Porsche. В результате не менее пяти авто каждый стоимостью свыше 100 тысяч евро пришли в негодность.