В Германии из-за наводнения затопило автосалон с новенькими Porsche (видео)

Под водой оказались несколько спорткаров Porsche 911, кроссоверы Macan и Cayenne, а также электрокар Taycan.

Катастрофическое наводнение в Германии и Бельгии продолжает собирать урожай ущерба. Так, в немецком городе Хайльбронн оказался подтоплен местный дилер премиальных автомобилей Porsche, сообщает Carscoops. В результате около пяти-семи авто каждый стоимостью свыше 100 тысяч евро пришли в полную негодность. Видеоролик, демонстрирующий разгул стихии, появился на видеосервисе YouTube.

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Как видно на кадрах видео, уровень воды на открытой парковке дилера превысил полметра. По крайней мере, три экземпляра спорткара Porsche 911 были затоплены — включая открытый 911 Carrera 4S Cabriolet, топ-модель 911 Turbo и 911 Coupe.

Фото: скриншот

Также пострадали два кроссовера Macan и два экземпляра Cayenne Coupe. Один из последних — в версии Cayenne E-Hybrid, о чем говорит зарядный шнур, воткнутый в зарядный разъем. Также пострадал электрический Taycan, который был припаркован прямо перед автосалоном.

Похоже, что затопленные автомобили были готовы к отправке клиентам — на некоторых из них наклеены белые защитные наклейки, используемые при транспортировке.

Самым дорогим из пострадавших автомобилей является черный 911 Turbo , который в Германии стоит от 189 тысяч евро. Помимо новых автомобилей, у пострадавшего дилера было несколько подержанных моделей Porsche, их судьба неизвестна.

Напомним, ранее Фокус познакомился вблизи с электрокаром Porsche Taycan Cross Turismo, который вышел на украинский рынок. Мы выяснили, в чем главные отличия новинки от "просто" Taycan.

Также мы рассказывали, что на базе Porsche 911 построен внедорожный суперкар. Автомобиль под названием Marc Philipp Gemballa Marsien ("Марсианин") стал реинкарнацией знаменитой гоночной версии Porsche 959, участвовавшей в ралли-рейде Париж-Дакар в 1985 году.