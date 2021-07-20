У Німеччині через повінь затопило автосалон з новенькими Porsche (відео)

Під водою опинилися кілька спорткарів Porsche 911, кросовери Macan і Cayenne, а також електрокар Taycan.

Катастрофічна повінь у Німеччині і Бельгії продовжує збирати урожай шкоди. Так, у німецькому місті Гайльбронн підтоплено місцевий дилер преміальних автомобілів Porsche, повідомляє Carscoops. У результаті близько пʼяти-семи авто, кожне вартістю понад 100 тисяч євро, у повній непридатності. Відеоролик, що демонструє розгул стихії, зʼявився на відеосервісі YouTube.

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Як видно з кадрів відео, рівень води на відкритому паркуванні дилера перевищив півметра. Принаймні три екземпляри спорткара Porsche 911 були затоплені — включаючи відкритий 911 Carrera 4S Cabriolet, топ-модель 911 Turbo і 911 Coupe.

Фото: скриншот

Також постраждали два кросовери Macan і два примірники Cayenne Coupe. Один з останніх — у версії Cayenne E-Hybrid, про що говорить зарядний шнур, встромлений у зарядний розʼєм. Також постраждав електричний Taycan, який був припаркований прямо перед автосалоном.

Схоже, що затоплені автомобілі були готові до відправлення клієнтам — на деяких з них наклеєні білі захисні наклейки, які використовуються при транспортуванні.

Найдорожчим з постраждалих автомобілів є чорний 911 Turbo, який у Німеччині коштує від 189 тисяч євро. Крім нових автомобілів, у потерпілого дилера було кілька старих моделей Porsche, їхня доля невідома.

Нагадаємо, раніше Фокус познайомився ближче з електрокаром Porsche Taycan Cross Turismo, який вийшов на український ринок. Ми зʼясували, у чому головні відмінності новинки від "просто" Taycan.

Також ми розповідали, що на базі Porsche 911 побудований позашляховий суперкар. Автомобіль під назвою Marc Philipp Gemballa Marsien ("марсіанин") став реінкарнацією знаменитої гоночної версії Porsche 959, що брала участь у ралі-рейді Париж-Дакар у 1985 році.