Число погибших в Германии и Бельгии от наводнения увеличилось до 168 (видео, фото)

Сотни человек все еще числятся пропавшими без вести. Но власти считают, что с большинством из них пока просто нет связи.

Власти ФРГ и Бельгии продолжают анализировать ситуацию в своих странах после разрушительных наводнений. По состоянию на середину дня 17 июля число жертв достигло 168 человек, сообщило Reuters.

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В Германии наводнение стало самым серьезным стихийным бедствием за последние 50 лет. В стране погибли 141 человек. По данным полиции, 98 человек погибли только в районе Арвайлер к югу от Кельна.

Сотни людей все еще числятся пропавшими без вести. Но власти отмечают, что большинство этих людей скорее всего находятся в местах, которые недоступны из-за высокого уровня воды, или где все еще нет связи.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Ирвиштадт, Северный Рейн-Вестфалия, где в результате катастрофы погибли по меньшей мере 43 человека.

"Мы скорбим о тех, кто потерял друзей, знакомых и членов семьи, – сказал он. – Их судьба разрывает наши сердца".

Власти заявили, что около 700 человек были эвакуированы поздно вечером в пятницу, 16 июля, после обрушения плотины в городе Васенберг, недалеко от Кельна.

Мэр Васенберга Марсель Маурер сказал, что уровень воды ночью стабилизировался. "Пока нет полной ясности, но мы осторожно оптимистичны", – заявил он.

Плотина Штайнбахталь на западе Германии по-прежнему находится под угрозой прорыва, около 4500 человек уже эвакуированы из своих домов ниже по течению.

Штайнмайер сказал, что пройдут недели, прежде чем будет проведена полная оценка ущерба. Ожидается, что потребуется несколько миллиардов евро на восстановления разрушенного.

В воскресенье, 18 июля, канцлер Ангела Меркель должна посетить землю Рейнланд-Пфальц, где находится разрушенная деревня Шульде.

По данным Национального кризисного центра, число погибших в Бельгии увеличилось до 27.

Еще 103 человека "пропали без вести или недоступны". В центре сказали, что некоторые из них были вне досягаемости, потому что они не могут зарядить сотовые телефоны или находятся в больнице без документов, удостоверяющих личность.

Уровень воды в наиболее пострадавших районах Бельгии постепенно снижается, что позволяет жителям приступить к разборке в пострадавших объектах. Премьер-министр Александр де Кроо и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетили некоторые регионы днем 17 июля.

Бельгийский железнодорожный оператор Infrabel опубликовал планы ремонта линий, некоторые из которых вернут в эксплуатацию только в конце августа.

Службы экстренной помощи в Нидерландах оставались в состоянии повышенной готовности, поскольку разлившиеся реки угрожали городам и деревням по всей южной провинции Лимбург.

Десятки тысяч жителей были эвакуированы в этом районе за последние два дня, в то время как солдаты, пожарные бригады и волонтеры работали над укреплением дамб.

В Нидерландах катастрофы не произошло. По состоянию на утро 17 июля сообщений о жертвах не поступало.

Ученые давно предупреждают, что изменение климата приведет к проливным дождям. Но 16 июля они заявили, что пока не ясна конкретная роль, которую сыграло глобальное потепление в прошедших "безжалостных осадках".

Напомним, 15 июля на Германию обрушился мощный потоп. Обильные осадки привели к затоплению нескольких районов на юге-западе Германии,

Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы на западе ФРГ из-за продолжающегося наводнения.