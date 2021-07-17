Число загиблих в Німеччині і Бельгії від повені збільшилося до 168 (відео, фото)

Сотні людей все ще вважаються зниклими без вести. Але влада вважає, що з більшістю з них поки просто немає зв'язку.

Влади ФРН і Бельгії продовжують аналізувати ситуацію в своїх країнах після руйнівних повеней. Станом на середину дня 17 липня кількість жертв досягла 168 осіб, повідомило Reuters.

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У Німеччині повінь стала найсерйознішим стихійним лихом за останні 50 років. У країні загинули 141 осіб. За даними поліції, 98 осіб загинули тільки в районі Арвайлер на південь від Кельна.

Сотні людей все ще вважаються зниклими без вести. Але влада зазначає, що більшість цих людей швидше за все знаходяться в місцях, які недоступні через високий рівень води, або де все ще немає зв'язку.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідав Ірвіштадт, Північний Рейн-Вестфалія, де в результаті катастрофи загинули щонайменше 43 особи.

"Ми сумуємо про тих, хто втратив друзів, знайомих і членів сім'ї, — сказав він. — Їхня доля розриває наші серця".

Влада заявила, що близько 700 осіб були евакуйовані пізно ввечері в п'ятницю, 16 липня, після обвалення греблі в місті Васенберг, недалеко від Кельна.

Мер Васенберга Марсель Маурер сказав, що рівень води вночі стабілізувався. "Поки немає повної ясності, але ми обережно оптимістичні", — заявив він.

Гребля Штайнбахталь на заході Німеччині як і раніше знаходиться під загрозою прориву, близько 4500 чоловік вже евакуйовані зі своїх будинків нижче за течією.

Штайнмаєр сказав, що пройдуть тижні, перш ніж буде проведена повна оцінка збитку. Очікується, що буде потрібно кілька мільярдів євро на відновлення зруйнованого.

У неділю, 18 липня, канцлер Ангела Меркель повинна відвідати землю Рейнланд-Пфальц, де знаходиться зруйноване село Шульде.

За даними Національного кризового центру, число загиблих в Бельгії зросло до 27 осіб.

Ще 103 особи "пропали безвісти або недоступні". У центрі сказали, що деякі з них були поза досяжністю, тому що вони не можуть зарядити мобільні телефони або знаходяться в лікарні без документів, що засвідчують особу.

Рівень води в найбільш постраждалих районах Бельгії поступово знижується, що дозволяє жителям приступити до розбирання в постраждалих об'єктах. Прем'єр-міністр Олександр де Кроо і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен відвідали деякі регіони вдень 17 липня.

Бельгійський залізничний оператор Infrabel опублікував плани ремонту ліній, деякі з яких повернуть в експлуатацію тільки наприкінці серпня.

Служби екстреної допомоги в Нідерландах залишалися в стані підвищеної готовності, оскільки річки, яки розлилися, погрожували містах і селах по всій південній провінції Лімбург.

Десятки тисяч жителів були евакуйовані в цьому районі за останні два дні, в той час як солдати, пожежні бригади та волонтери працювали над зміцненням дамб.

У Нідерландах катастрофи не сталося. Станом на ранок 17 липня повідомлень про жертви не надходило.

Вчені давно попереджають, що зміна клімату призведе до злив. Але 16 липня вони заявили, що поки не ясна конкретна роль, яку зіграло глобальне потепління в минулих "безжальних опадах".

Нагадаємо, 15 липня на Німеччину обрушився потужний потоп. Рясні опади призвели до затоплення кількох районів на південному заході Німеччини,

Міністерство оборони Німеччини оголосило режим військової катастрофи на заході ФРН через тривалі повені.