Енергетична криза в Китаї. Громадян просять не користуватися мікрохвильовками та бойлерами

Крім цього, відбуваються перебої і в роботі заводів. Однією з причин виникнення енергетичної кризи є недостача вугілля та зростання цін на нього.

У Китаї спостерігаються перебої в поставках електроенергії як на підприємства, так і в містах — через віялові відключення зупиняються заводи та перестають працювати світлофори, а громадян просять не користуватися побутовою технікою в пікові години навантаження на енергосистему. Про це повідомляє South China Morning Post.

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За словами журналістів, жителі китайських міст пишуть у соціальних мережах про те, що їхні будинки перестали опалювати, а на вулицях не працюють світлофори. Зокрема, брак електрики торкнувся жителів провінцій Ляонін, Гірін і Хейлунцзян. У низці міст громадян просять не користуватися бойлерами та мікрохвильовками в години пікового попиту, а торгові центри зачиняють раніше, ніж передбачалося.

Як повідомляє видання, обмеження на споживання електрики вже введено в десяти провінціях КНР, у тому числі і в промислових центрах. За даними журналістів, в Ляоніні раптове відключення вентиляційної системи в заводському цеху призвело до госпіталізації 23 робітників із отруєнням вуглекислим газом. Крім цього, сайт із посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє, що є випадки отруєння людей, які намагалися опалювати свої кімнати за допомогою газових плит. Всього перебої з поставками електроенергії можуть торкнутися близько 100 мільйонів чоловік.

"Експерти вважають причиною перебоїв дефіцит вугілля та нові квоти на емісії вуглекислого газу в Китаї. Державна електромережева корпорація країни в понеділок пообіцяла найближчим часом відновити електропостачання в містах", — стверджується в публікації.

Також журналісти повідомили, що через перебої з постачанням електроенергії змушені були призупинити свою роботу заводи, які постачають компоненти таким компаніям, як Tesla й Apple.

За даними видання Fortune, причини відключення електроенергії на Півдні країни відрізняються від того, що викликає їх на Півночі, — в першому випадку дається взнаки брак гідроенергії, а в другому — різке зростання цін на вугілля.

Так, південні провінції Китаю страждають від браку електроенергії ще з червня, коли місцева влада наказала виробникам обмежити поставки електроенергії, змусивши заводи скоротити обсяги виробництва. Через тепліше літо цього року швидко висушилися водосховища регіону, у зв'язку з чим і виник дефіцит ресурсу.

У цей час північні провінції більше залежать від викопного палива. У посушливий і холодний період регіон покладається на вугільні електростанції для вироблення електрики. При цьому цей фактор ускладнює дотримання місцевою владою низької квоти на викиди вуглецю, яку уряд КНР ввів у 2019 році.

16 липня цього року в Китаї запрацювала система обміну квотами на емісії вуглецю, за допомогою якої Пекін сподівається скоротити викиди, вироблені заводами. При цьому до 2060 року Китай має намір стати "вуглецево нейтральною" — це означає, що викиди китайських підприємств будуть компенсовані за допомогою переходу на менш токсичне паливо та висадки дерев.

На тлі кризи китайські виробники електроенергії почали лобіювати ідею про підвищення тарифів на електроенергію для споживачів.

"Ще два роки тому уряд дозволяв виробникам енергії підвищувати тарифи на електроенергію лише на 10% через раптовий стрибок операційних витрат. Але в жовтні 2019 року державний плановий орган Китаю, Національна комісія з розвитку та реформ (NDRC), наказав заморозити підвищення і не встановив дату закінчення цієї політики", — йдеться в публікації.

При цьому минулого місяця 11 виробників електроенергії на півночі КНР звернулися до влади з проханням дозволити підвищити ціни на ресурс. Також вони попередили, що будуть змушені оголосити про банкрутство, якщо більшу частину витрат на електроенергію не візьмуть на себе звичайні споживачі.

Як пише BBC, одна з енергетичних компаній вже оголосила, що перебої з подачею електроенергії триватимуть всю зиму, а віялові відключення стануть новою нормою. Пізніше пост із цією заявою був видалений, проте схожа заява пролунала по місцевому телебаченню.

На думку авторів публікації, в основному причини енергетичної кризи носять загальносвітовий характер — швидке відновлення виробництва та споживання енергії після жорстких карантинних обмежень у різних країнах, рекордні ціни на природний газ і перехід до поновлюваних джерел енергії для боротьби зі змінами клімату.

Нагадаємо, раніше в цьому місяці ціна на газ у Європі побила історичний рекорд, досягнувши позначки в $950 за 1 тис. кубометрів. На тлі цього Росія не поспішає закачувати паливо в спорожнілі сховища ЄС, тим самим провокуючи подальше зростання цін.

Також Фокус писав, що підвищилася вартість і нафти. Котування досягли трирічного максимуму в умовах дефіциту поставок газу в Європу і підвищеного попиту на ресурс при обмеженій пропозиції.