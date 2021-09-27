Ціна на нафту перевищила трирічний максимум на фоні високої вартості газу в Європі

Незважаючи на збільшення числа активних бурових у США і продаж Китаєм нафти зі своїх стратегічних запасів, вартість ресурсу продовжує зростати.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту еталонної марки Brent уперше з травня 2018 року перевищила $79 за барель. Це пов'язано з дефіцитом поставок газу в Європі і підвищеним попитом на ресурс при обмеженій пропозиції. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

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О 4:47 за київським часом вартість ф'ючерсу Brent становила $79,49 за барель. Уже до 10:35 цей показник опустився до $79,04.

Трирічний максимум побили і листопадові ф'ючерси на нафту марки WTI, досягнувши $75,33 вперше з жовтня 2018 року.

Зазначимо, що ціни ростуть, незважаючи на підвищення числа активних бурових у США за минулий тиждень, яке зросло на 10 — до 421. Крім цього, як повідомляє агентство Bloomberg, Китай нещодавно продав партію нафти зі стратегічних резервів, щоб ціни на ресурс знизилися. Однак, ці фактори не вплинули на вартість.

Тим не менш, деякі з найбільших нафтотрейдерів і банки прогнозують, що в цьому році вартість нафти стане ще вищою. Так, Vitol Group очікує, що нафта виросте вище, ніж $80, за барель, почасти тому, що зростання цін на газ збільшує попит на "чорне золото", яке використовується у виробництві електроенергії.

У свою чергу корпорація Goldman Sachs Group заявила, що ціна на нафту може перевищити $90 доларів, якщо майбутня зима в північній півкулі виявиться більш холодною, ніж зазвичай. Аналітики також зазначають малу заповненість газових сховищ у Європі як один з факторів подорожчання.

За даними "Інтерфаксу", за останній рік котирування нафти виросли на понад 80%

Нагадаємо, раніше в цьому місяці ціна на газ у Європі побила історичний рекорд, досягнувши позначки в $950 за 1 тис. кубометрів.

Тим часом Росія очікує сертифікації нового трубопроводу "Північний потік-2" німецьким регулятором, проте влада Німеччини не уточнювала, коли саме цей процес буде завершений.