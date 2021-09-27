Цена на нефть превысила трехлетний максимум на фоне высокой стоимости газа в Европе

Несмотря на увеличение числа активных буровых в США и продажу Китаем нефти из своих стратегических запасов, стоимость ресурса продолжает расти.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть эталонной марки Brent впервые с мая 2018 года превысила $79 за баррель. Это связано с дефицитом поставок газа в Европе и повышенным спросом на ресурс при ограниченном предложении. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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В 04:47 по киевскому времени стоимость фьючерса Brent составила $79,49 за баррель. Уже к 10:35 этот показатель опустился до $79,04.

Трехлетний максимум побили и ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI, достигнув $75,33 впервые с октября 2018 года.

Отметим, что цены растут, несмотря на повышение числа активных буровых в США за прошедшую неделю выросло на 10 — до 421. Помимо этого, как сообщает агентство Bloomberg, Китай недавно продал партию нефти из стратегических резервов, чтобы цены на ресурс снизились. Однако эти факторы не повлияли на стоимость.

Тем не менее, некоторые из крупнейших нефтетрейдеров и банки прогнозируют, что в этом году стоимость нефти станет еще выше. Так, Vitol Group ожидает, что нефть вырастет выше $80 за баррель, отчасти потому, что рост цен на газ увеличивает спрос на "черное золото", которое используется в производстве электроэнергии.

В свою очередь корпорация Goldman Sachs Group заявила, что цена на нефть может превысить $90 долларов, если предстоящая зима в северном полушарии окажется более холодной, чем обычно. Аналитики также отмечают малую заполненность газовых хранилищ в Европе в качестве одного из факторов подорожания.

По данным "Интерфакса", за последний год котировки нефти выросли более чем на 80%

Напомним, ранее в этом месяце цена на газ в Европе побила исторический рекорд, достигнув отметки в $950 за 1 тыс. кубометров.

Тем временем Россия ожидает сертификации нового трубопровода "Северный поток-2" немецким регулятором, однако власти Германии не уточняли, когда именно этот процесс будет завершен.