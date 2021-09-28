Энергетический кризис в Китае. Граждан просят не пользоваться микроволновками и бойлерами

Помимо этого происходят перебои и в работе заводов. Одной из причин возникновения энергетического кризиса является недостача угля и рост цен на него.

В Китае наблюдаются перебои в поставках электроэнергии как на предприятия, так и в городах — из-за веерных отключений останавливаются заводы и перестают работать светофоры, а граждан просят не пользоваться бытовой техникой в пиковые часы нагрузки на энергосистему. Об этом сообщает South China Morning Post.

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По словам журналистов, жители китайских городов пишут в социальных сетях о том, что их дома перестали отапливать, а на улицах не работают светофоры. В частности, нехватка электричества коснулась жителей провинций Ляонин, Гирин и Хэйлунцзян. В ряде городов граждан просят не пользоваться бойлерами и микроволновками в часы пикового спроса, а торговые центры закрываются раньше положенного времени.

Как сообщает издание, ограничение на потребление электричества уже введено в десяти провинциях КНР, в том числе и в промышленных центрах. По данным журналистов, в Ляонине внезапное отключение вентиляционной системы в заводском цеху привело к госпитализации 23 рабочих с отравлением углекислым газом. Помимо этого сайт со ссылкой на местные СМИ сообщает, что есть случаи отравления людей, которые пытались отапливать свои комнаты при помощи газовых плит. Всего перебои с поставками электроэнергии могут коснуться около 100 миллионов человек.

"Эксперты считают причиной перебоев дефицит угля и новые квоты на эмиссии углекислого газа в Китае. Государственная электросетевая корпорация страны в понедельник пообещала в ближайшее время восстановить электроснабжение в городах", — утверждается в публикации.

Также журналисты сообщили, что из-за перебоев с поставкой электроэнергии вынуждены были приостановить свою работу заводы, которые поставляют компоненты таким компаниям, как Tesla и Apple.

По данным издания Fortune, причины отключения электроэнергии на Юге страны отличаются от того, что вызывает их на Севере — в первом случае сказывается нехватка гидроэнергии, а во втором — резкий рост цен на уголь.

Так, южные провинции Китая страдают от нехватки электроэнергии еще с июня, когда местные власти приказали производителям ограничить поставки электроэнергии, вынудив заводы сократить объемы производства. Из-за более теплого лета в этом году быстро иссушались водохранилища региона. в связи с чем и возник дефицит ресурса.

В это время северные провинции больше зависят от ископаемого топлива. В засушливый и холодный период регион полагается на угольные электростанции для выработки электричества. При этом данный фактор затрудняет соблюдение местными властями низкой квоты на выбросы углерода, которую правительство КНР ввело в 2019 году.

16 июля этого года в Китае заработала система обмена квотами на эмиссии углерода, при помощи которой Пекин надеется сократить выбросы, производимые заводами. При этом к 2060 году Китай намерен стать "углеродно нейтральным" — это значит что выбросы китайских предприятий будут компенсированы при помощи перехода на менее токсичное топливо и высадки деревьев.

На фоне кризиса китайские производители электроэнергии принялись лоббировать идею о повышении тарифов на электроэнергию для потребителей.

"Еще два года назад правительство разрешало производителям энергии повышать тарифы на электроэнергию всего на 10% из-за внезапного скачка операционных расходов. Но в октябре 2019 года государственный плановый орган Китая, Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC), приказал заморозить повышение и не установил дату окончания этой политики", — говорится в публикации.

При этом в прошлом месяце 11 производителей электроэнергии на севере КНР обратились к властям с просьбой разрешить повысить цены на ресурс. Также они предупредили, что будут вынуждены объявить о банкротстве, если большую часть затрат на электроэнергию не возьмут на себя обычные потребители.

Как пишет BBC, одна из энергетических компаний уже объявила, что перебои с подачей электроэнергии продлятся всю зиму, а веерные отключения станут новой нормой. Позже пост с этим заявлением был удален, однако похожее заявление прозвучало по местному телевидению.

По мнению авторов публикации, в основном причины энергетического кризиса носят общемировой характер — быстрое восстановление производства и потребления энергии после жестких карантинных ограничений в разных странах, рекордные цены на природный газ и переход к возобновляемым источникам энергии для борьбы с изменениями климата.

Напомним, ранее в этом месяце цена на газ в Европе побила исторический рекорд, достигнув отметки в $950 за 1 тыс. кубометров. На фоне этого Россия не спешит закачивать топливо в опустевшие хранилища ЕС, тем самым провоцируя дальнейший рост цен.

Также Фокус писал, что повысилась стоимость и нефти. Котировки достигли трехлетнего максимума в условиях дефицита поставок газа в Европу и повышенного спроса на ресурс при ограниченном предложении.