Цены на уголь для ТЭС в Китае бьют рекорды из-за наводнения (фото, видео)

Цена на уголь на товарной бирже Чжэнчжоу во вторник выросла на 10%, а днем ранее — на 12%. При этом местные власти утверждают, что катаклизм унес жизни по меньше 15 человек.

Вслед за июльскими наводнениями в горнорудном районе Хэнань, сейчас от сильных дождей пострадала провинция Шаньси, крупнейший угледобывающий регион страны. Об этом сообщает BBC.

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Во вторник, 12 октября цена на уголь на товарной бирже Чжэнчжоу выросла на 10%, днем ранее также наблюдался резкий скачок цен, на 12%. Китай страдает от наводнений, десятки шахт закрываются, заводы останавливаются.

Наводнения создают препятствия для Китая, который решил увеличить поставки энергоносителей, что позволило бы смягчить нынешний энергетический кризис.

На минувшей неделе из-за сильных наводнений в провинции Шаньси, которая произвела до трети китайского угля в этом году, закрылись десятки шахт. На некоторых работы со временем возобновляются.

Как сообщают местные власти, наводнения унесли жизни по меньшей мере 15 человек, а пострадали почти два млн жителей.

Сильные ливни привели к обрушению домов и оползням в более чем 70 районах и городах провинции.

Еще до наводнений Китай испытывал сложности с энергоснабжением, электроэнергию отключали на большей части территории страны.

В последние несколько недель из-за дефицита электроэнергии поставщики были вынуждены ограничить энергоснабжение миллионов домов и предприятий Китая.

В прошлую пятницу власти страны решили увеличить добычу угля для тепловых электростанций, потому что из-за отключений электроэнергии некоторые заводы ограничили производство или даже полностью остановили свою работу. В особенности страдают производственные центры на севере Китая.

Ранее Фокус сообщал о сильнейшем наводнении в Китае: 12 погибших, 100 тыс. эвакуированных. Проливные дожди идут третий день и будут продолжаться еще столько же.

Ранее Фокус сообщал, что граждан Китая просят не пользоваться микроволновками и бойлерами. Из-за веерных отключений останавливаются заводы и перестают работать светофоры.