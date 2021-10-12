Цены на уголь для ТЭС в Китае бьют рекорды из-за наводнения (фото, видео)
Цена на уголь на товарной бирже Чжэнчжоу во вторник выросла на 10%, а днем ранее — на 12%. При этом местные власти утверждают, что катаклизм унес жизни по меньше 15 человек.
Вслед за июльскими наводнениями в горнорудном районе Хэнань, сейчас от сильных дождей пострадала провинция Шаньси, крупнейший угледобывающий регион страны. Об этом сообщает BBC.
Во вторник, 12 октября цена на уголь на товарной бирже Чжэнчжоу выросла на 10%, днем ранее также наблюдался резкий скачок цен, на 12%. Китай страдает от наводнений, десятки шахт закрываются, заводы останавливаются.
Наводнения создают препятствия для Китая, который решил увеличить поставки энергоносителей, что позволило бы смягчить нынешний энергетический кризис.
На минувшей неделе из-за сильных наводнений в провинции Шаньси, которая произвела до трети китайского угля в этом году, закрылись десятки шахт. На некоторых работы со временем возобновляются.
Как сообщают местные власти, наводнения унесли жизни по меньшей мере 15 человек, а пострадали почти два млн жителей.
Сильные ливни привели к обрушению домов и оползням в более чем 70 районах и городах провинции.
Еще до наводнений Китай испытывал сложности с энергоснабжением, электроэнергию отключали на большей части территории страны.
В последние несколько недель из-за дефицита электроэнергии поставщики были вынуждены ограничить энергоснабжение миллионов домов и предприятий Китая.
В прошлую пятницу власти страны решили увеличить добычу угля для тепловых электростанций, потому что из-за отключений электроэнергии некоторые заводы ограничили производство или даже полностью остановили свою работу. В особенности страдают производственные центры на севере Китая.
Ранее Фокус сообщал о сильнейшем наводнении в Китае: 12 погибших, 100 тыс. эвакуированных. Проливные дожди идут третий день и будут продолжаться еще столько же.
Ранее Фокус сообщал, что граждан Китая просят не пользоваться микроволновками и бойлерами. Из-за веерных отключений останавливаются заводы и перестают работать светофоры.