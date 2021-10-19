Билл Гейтс пытался несколько раз завести отношения с сотрудницами Microsoft, - WSJ

В ходе общения с руководителями компании Гейтс не отрицал обмен электронными письмами с одной из сотрудниц и заверил, что прекратит подобное общение. А другой женщине миллиардер писал, посетив ее презентацию.

18 октября представитель Microsoft сообщил, что компания в 2008 году предупреждала Билла Гейтса о неуместных электронных письмах, которые он отправлял сотруднице, пишет The New York Times.

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Предупреждение касалось сообщений, в которых Гейтс приглашал коллегу на свидание. В то время он был штатным сотрудником и председателем совета директоров компании.

"В этих электронных письмах предлагалась встреча вне рабочее время. Однако несмотря на отсутствие сексуального подтекста, эти сообщения были неуместными", — рассказал представителя Microsoft Фрэнк Шоу.

По словам Шоу, после обнаружения сообщений руководители предупредили Гейтса о том, что его поведение является неподобающим, и уведомили о случившемся небольшую группу членов совета директоров. Однако вскоре совет принял решение не предпринимать никаких действий, поскольку между Гейтсом и женщиной не было физической близости.

В беседе с двумя руководителями компании, Гейтс не отрицал обмен электронными письмами и сказал, что прекратит подобное общение.

О предупреждениях, сделанных Гейтсу руководителями компании сообщила газета The Wall Street Journal. Пресс-секретарь Гейтса Бриджит Арнольд заявила, что эти утверждения являются ложными. Вновь повторяющиеся слухи поступают от людей, не имеющих прямого отношения к делу, а иногда и от людей со значительным конфликтом интересов.

Совет директоров Microsoft начал изучать сообщение о том, что Гейтс несколькими годами ранее имел сексуальные отношения с подчиненной в Microsoft после того, как в 2019 году в СМИ появилась информации о длительном общении Гейтса с осужденным за сексуальные преступления финансистом Джеффри Эпштейном.

Однако стоит отметить, что это не первый случай, когда Гейтс проявлял интерес к своим сотрудницам. В 2006 году, Гейтс посетил презентацию сотрудницы Microsoft. После того, как Гейтс покинул мероприятие, он немедленно написал женщине сообщение, чтобы пригласить ее на свидание.

"Если вам от этого неудобно, притворитесь, что этого никогда не было", — написал Гейтс.

Напомним, что недавно Билл Гейтс и его супруга Мелинда Френч заявили о том, что разводятся после 27 лет брака. Однако несмотря на это, они продолжат работать в их фонде, состояние которого оценивается в 51 млрд долларов.